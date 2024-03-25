Співробітники Служби безпеки затримали на Київщині підозрюваного у співпраці з ФСБ, який збирав розвіддані про військові об'єкти. Чоловік хотів долучитись до лав Національної поліції, щоб передавати росіянам інформацію про особовий склад і переміщення техніки Сил оборони.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними слідства, російські спецслужби наприкінці 2023 року дистанційно завербували мешканця Броварського району, який за гроші погодився на співпрацю з ФСБ. Чоловік за вказівкою росіян намагався влаштуватися до Національної поліції, щоб збирати інформацію про підрозділи МВС України, що входять до "Гвардії наступу". Він навіть встиг подати документи на вступ до Нацполіції. Розвіддані потрібні були РФ для підготовки повітряних атак на об'єкти Сил оборони і планування бойових операцій.

Куратори з ФСБ також дали українцю "тестове" завдання: дізнатись на Київщині геолокацію військових аеродромів, шпиталів та оборонних заводів. Для збору даних інформатор "втемну" використовував місцеву жительку, в якої орендував квартиру. За співпрацю з росіянами він отримував від них гроші на власну банківську картку.

Листування агента з російським куратором, Київська область, 25 березня 2024 р. Фото: СБУ

Співробітники СБУ покроково задокументували дії чоловіка і на фінальному етапі спецоперації затримали його у власному помешканні. Під час обшуку в затриманого вилучили мобільний телефон із доказами його листування з ФСБ.

Завербований агент передавав росіянам дані про розташування Сил оборони на Київщині, 25 березня 2024 р. . Фото: СБУ

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує 15 років тюрми або довічне ув'язнення.

У березні 2024 року СБУ викрила на Київщині батька з сином — прибічників "руського міра", які готували ракетні удари по Україні і хоронили останки загиблих росіян під Києвом.

Також СБУ затримала російського інформатора, який орендував квартиру біля аеродрому на Київщині, щоб шпигувати за базуванням Збройних сил України.

А на початку 2024 року українські силовики затримали в Києві російського агента, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод.