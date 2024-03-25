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В Одесі відновили роботу двох котелень, запускають ТЕЦ та відкриють "Пункти незламності" — Труханов
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В Одесі відновили роботу двох котелень, запускають ТЕЦ та відкриють "Пункти незламності" — Труханов

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Пункт незламності
Пункт незламності в Одесі. Фото: Суспільне Одеса

В Одесі на період ремонту об'єкта енергетичної інфраструктури, який був пошкоджений внаслідок російської атаки, відкриють комунальні "Пункти незламності". Наразі в місті відновили водопостачання та роботу котелень в Пересипському районі.

Про це 26 березня повідомив міський голова Геннадій Труханов.

За його словами, наразі водопостачання та водовідведення в місті відновлено. Також відновлено роботу котелень в Пересипському районі. Відбувається запуск ТЕЦ, яка була зупинена через російську атаку. У місті введені екстрені відключення енергоживлення.

"У місті є дефіцит потужностей, тож прийнято рішення про тимчасову зупинку міського електротранспорту та збільшення на магістральних маршрутах кількості рухомого складу автобусів", — уточнив міський голова.

Наразі в Одесі вирішили відкрити комунальні "Пункти незламності". Вони працюватимуть, поки енергетики не закінчать відновлювальні роботи на пошкодженому об'єкті енергоінфраструктури. Таких пунктів у місті 161, там можна зігрітись, випити чай, зарядити гаджети.

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