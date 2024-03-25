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Для дітей та хворих: яку допомогу можуть отримати жителі Покровська на Донеччині
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Для дітей та хворих: яку допомогу можуть отримати жителі Покровська на Донеччині

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У територіальному центрі соціального обслуговування Покровська Донецької області видають дитяче харчування. Також жителі громади тут можуть отримати підгузки та одноразові пелюшки для дітей і дорослих.

Жителька Покровська Наталія прийшла до місцевого територіального центру, щоб отримати підгузки та дитяче харчування. Жінка розповідає, одна виховує п'ятьох дітей, тож така допомога їй необхідна.

"Підгузки дуже дорогі, те, що нам дають, нам не вистачає. Ми, як багатодітна сім'я, отримуємо їх раз на місяць. Кашу нам не давали, а це кашу почали давати та підгузки", — розповіла Наталія.

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У терцентрі Покровська видають гуманітарну допомогу для дітей та дорослих, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами Юлії, у неї троє дітей, найменшій — два місяці. За допомогою жінка прийшла вперше.

"Отримала підгузки та дитяче харчування вперше. Звичайно, 36 підгузків — цього замало, докуповуватимемо. На день витрачаємо по 5-6 штук", — розповіла жінка.

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Мати трьох дітей прийшла за допомогою. Кадр з відео Суспільне Донбас

У Територіальному центрі також надають пелюшки та підгузки для хворих.

"Отримую для свого батька, він хворіє, є потреба в пелюшках і підгузках. Перший раз отримую, цього нам вистачить на місяць", — поділилась жителька Покровська Тетяна.

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Жителька Покровська Тетяна, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Директорка територіального центру Покровська Варвара Копилова розповідає, щоб отримати допомогу людям, які хворіють потрібно мати довідку від лікаря. Родини із дітьми можуть отримати підгузки раз в місяць.

"Ми маємо можливість надати пелюшки, підгузки для дорослих людей. Також для жителів громади, які мають дітей, ми маємо підгузки, але маленьких розмірів, брязкальця, іграшки. Це все приходить до нас від закордонних донорів, з якими ми працюємо", — зазначила Копилова.

Підгузки пелюшки харчування гуманітарна допомога діти дорослі управління соцзахисту Покровськ Донецька область
Директорка територіального центру Варвара Копилова, Покровськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами Варвари Копилової, гуманітарну допомогу видають з понеділка по п'ятницю. Час роботи з 8:00 до 17:00.

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