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На Сумщині вводяться обмеження на продаж алкоголю
АЛКОГОЛЬРегіони

На Сумщині вводяться обмеження на продаж алкоголю

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Відповідний наказ був підписаний головою Сумської обласної військової адміністрації Володимиром Артюхом та командиром оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Дмитром Красильниковим.

Про це повідомили в ОВА.

Згідно з наказом, продаж алкогольних напоїв у магазинах та ресторанах буде заборонена у період з 21:00 до 8:00 години наступного дня, за винятком територій можливих або активних бойових дій.

Що стосується продажу алкоголю у зоні можливих або активних бойових дій: у роздрібній торговельній мережі та кафетеріях, окрім суботніх та недільних днів, продаж алкогольних напоїв, за винятком слабоалкогольних напоїв, вин та пива, буде заборонено з 11:00 до 19:00 години, а у ресторанах  –  з 21:00 до 11:00 години наступного дня.

Додатково, у п'ятикілометровій зоні від державного кордону України буде обмежено продаж алкогольних напоїв з 11:00 до 19:00 години, за винятком слабоалкогольних напоїв, вин та пива.

Також, відповідно до наказу, заборонено продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям Збройних Сил України та інших військових формувань, а також громадянам з ознаками належності до військових формувань. Командири військових частин мають забезпечити контроль за недопущенням вживання алкоголю військовослужбовцями під час виконання обов'язків військової служби, додали в ОВА.

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