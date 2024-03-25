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"Погрожували зброєю": у Кременчуці обрали запобіжний захід ще одному чоловікові
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"Погрожували зброєю": у Кременчуці обрали запобіжний захід ще одному чоловікові

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У Кременчуці обрали запобіжний захід ще одному чоловікові
Зброя, яку знайшли у підозрюваних. Фото: ГУ НП у Полтавській області

У Кременчуці обрали запобіжний захід місцевому. За даними слідства, погрожуючи зброєю він та ще один підозрюваний, заволоділи пакетом з грошима. Це сталося на автозаправній станції в Кременчуцькому районі.

Про це Суспільному розповіла речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

60 діб тримання під вартою призначили чоловікові, який разом із ще одним місцевим, за даними слідства, здійснили розбійний напад на АЗС. Це сталося у селі Мала Кохнівка Кременчуцького району. Місцеві в масках та зі зброєю вимагали гроші. Таке рішення 25 березня ухвалили у Крюківському районному суді.

Що відомо про справу

Чоловіків 25 та 37 років затримали у Кременчуці. Вони, за даними правоохоронців, погрожуючи зброєю, заволоділи пакетом з грошима. Одного з них затримали 22 березня увечері, іншого — 21 березня. Іншому підозрюваному теж обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за:

  • частиною четвертою статті "Розбій, вчинений в умовах воєнного стану";
  • статтею "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу";
  • частиною першою та другою статті "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинам" ;
  • статтею "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту".

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