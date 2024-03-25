У Харкові у 2024 році достроково завершать опалювальний сезон через удари РФ по енергетичній інфраструктурі — у місті є дефіцит електроенергії.

Опалювальний сезон завершиться 26 березня, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Дефіцит електроенергії все ще відчутний. Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону. Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харківʼян", — сказано у повідомленні.

У Харкові немає світла у 215,8 тис. споживачів, повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики. За даними міської ради, змогли заживити майже 80% споживачів.

У міській раді кажуть, що графіки планових відключень поки залишатимуться без змін. Якщо світла немає не за графіком, це означає, що це не планове, а аварійне відключення.

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