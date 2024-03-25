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Двоє людей у лікарні: на Черкащині зіштовхнулися автобус, вантажівка і легковик
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Двоє людей у лікарні: на Черкащині зіштовхнулися автобус, вантажівка і легковик

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ДТП на дамбі на Черкащині 25 березня
На дамбі поблизу села Благодатне зіштовхнулися автобус, вантажівка та легковик. Головне управління Нацполіції в Черкаській області

На Черкащині 25 березня на дамбі через річку Дніпро сталася ДТП за участі автобуса, вантажівки та легковика. Травми отримали девʼятеро людей.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк.

За словами речниці, поліція Черкас відкрила кримінальне провадження. Аварія сталася на дамбі через річку Дніпро, поблизу села Благодатне на Золотоніщині.

"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди до лікарні госпіталізували двох постраждалих, водія автобуса та одну пасажирку. Також медики оглянули ще девʼятьох учасників ДТП, які від госпіталізації відмовилися".

На Черкащині зіштовхнулися автобус, вантажівка і легковик
ДТП на дамбі поблизу села Благодатне на Черкащині. 25 березня 2024 року. Головне управління держслужби із надзвичайних ситуацій в Черкаській області

"Попередньо встановили, що 42-річний водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з рейсовим автобусом в який, вʼїхав легковик", — розповіла Зоя Вовк.

За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 КК України. Триває слідство.

Трьох людей ушпиталили: на Черкащині зіштовхнулися автобус, вантажівка і легковик
ДТП на дамбі поблизу села Благодатне на Черкащині. 25 березня 2024 року. Головне управління держслужби із надзвичайних ситуацій в Черкаській області

За словами речниці Головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій області, на місці працювали рятувальники, які запобігли займанню автомобілів:

"Рятувальники, які прибули на місце пригоди, з метою уникнення пожежі, відключили акумуляторну батарею та змили з проїжджої частини дороги паливо-мастильні матеріали", — розповіла Норовкова.

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