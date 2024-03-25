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Розслідування щодо розкрадання грошей під час будівництва школи у Чукалівці Франківської громади завершене — НАБУ
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Розслідування щодо розкрадання грошей під час будівництва школи у Чукалівці Франківської громади завершене — НАБУ

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Недобудована школа у Чукалівці
НАБУ завершило розслідування щодо недобудованої школи у Чукалівці. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 22 березня 2024 року завершили розслідування та відкрили матеріали справи щодо розкрадання понад 14,8 мільйона гривень під час будівництва школи у Чукалівці Івано-Франківської громади.

Про це повідомили на сайті НАБУ.

За інформацією слідства, у 2021 році підприємець у змові з директором Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області розробив схему заволодіння грішми Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відповідно до неї УКБ уклало договір з підконтрольною компанією на будівництво освітнього закладу на 45,6 мільйона гривень у межах державної програми "Велике будівництво".

"У вересні 2022 року через припинення діяльності УКБ об’єкт будівництва передали до Івано-Франківської міської ради та провели коригування проєктно-кошторисної документації. Як з’ясувалося, УКБ встигло перерахувати компанії 33,6 мільйона гривень за роботи, виконання яких сторони зафіксували відповідними актами та довідками. Проте роботи виконали лише частково, а решта, на суму понад 14,8 мільйона гривень, так і залишилася на папері. Цими коштами учасники оборудки заволоділи та перевели в готівку через підконтрольні організації", — йдеться в дописі НАБУ.

Кого підозрюють у привласненні грошей:

"Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", — додають у НАБУ.

Що відомо про будівництво школи у Чукалівці

Школу у Чукалівці Івано-Франківської територіальної громади почали зводити у 1992 році. У 2021 реконструкцію цього об'єкта внесли у державну програму "Велике будівництво". Згідно з тендерними закупівлями на майданчику електронної системи публічних закупівель Prozorro навчально-виховний комплекс з початковою школою та дитсадком мали здати під ключ у грудні 2022 році.

Роботи припинили, і недобудований навчально-виховний комплекс у селі Чукалівка почав руйнуватися.

У червні 2023 року НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо розкрадання службовцями Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області та приватного товариства бюджетних грошей в особливо великих розмірах під час будівництва навчально-виховного комплексу.

Детектив НАБУ подав клопотання у Вищий антикорупційний суд, щоб продовжити термін досудового розслідування до 27 червня 2024 року у справі про трьох підозрюваних у розкраданні понад 14,8 мільйона гривень під час будівництва школи у Чукалівці. 20 березня 2024 року суддя ВАКСу у клопотанні відмовив.

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