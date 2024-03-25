Голови Коломийської та Галицької громад Богдан Станіславський та Олег Кантор на сайті НАЗК опублікували свої декларації за 2023 рік.
Скільки вони заробили упродовж року, які заощадження мали, а також яким майном володіють, читайте у матеріалі Суспільного.
Що задекларував голова Коломийської громади Богдан Станіславський у 2023 році
Декларацію за 2023 рік Богдан Станіславський подав 25 березня 2024 року.
Згідно з документом упродовж 2023 голова Коломийської громади заробив 524 тисячі 557 гривень. Окрім того, 15 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна він отримав від товариства "Авто-ДКП" та 2 тисячі 900 гривень — від первинної профспілкової організації працівників Коломийського міськвиконкому. Його дружина Любов Станіславська за 2023 рік отримала 5 мільйонів 592 тисячі 629 гривень доходу від заняття підприємницькою діяльністю.
Упродовж 2023 року Богдан Станіславський зберігав готівкою 80 тисяч гривень та 25 тисяч доларів. Також 20 тисяч доларів він тримав у JPMorgan Chase Bank та п'ять тисяч доларів — в Ukrainian National Federal Credit Union. Обидва банки розташовані у Нью-Йорку (США). Дочка голови Коломийської громади Злата Станіславська зберігала п'ять тисяч доларів у JPMorgan Chase Bank. Дружина Богдана Станіславського тримала готівкою 97 тисяч доларів.
Голова Коломийської громади вказав у декларації чотири власні рахунки в банках, два — дружини та один — дочки.
Також під кінець 2023 року Любов Станіславська мала 422 тисячі 222 гривні кредиту.
Яке майно зареєстрував Богдан Станіславський до 2023 року
З 2006 року Станіславський має земельну ділянку в селищі Обертин Івано-Франківського району площею 785 м². З 2011 року — земельну ділянку площею 9329 м² у цьому ж населеному пункті. Вартість ділянок в декларації не зазначив.
З 2013 року у власності Богдана Станіславського — квартира у Туреччині площею 104 м². У 2013 році вона коштувала 720 тисяч гривень. З 2019 року Богдан Станіславський має нежитлове приміщення — компресорну у селі Загайпіль Підгайчиківської громади площею 831,5 м². Скільки вона коштує — невідомо. З 2002 року голова громади має право користування будинком у Коломиї площею 182 м². Власницею житла є його дружина. Також Любов Станіславська з 2015 року має підвал у Коломиї площею 294,9 м². Вартість цього майна у декларації не вказана.
З 2008 року Богдан Станіславський має два вантажні автомобілі:
- Scania A4X2HNA 2008 року випуску;
- Mercedes-Benz 609 1992 року випуску.
Того ж року Богдан Станіславський придбав причеп-платформу ПР EKWORS 39T3А 1990 року випуску та причеп ШЗК 06 Турист 1998 року випуску. Вартість цього транспорту не вказана.
Любов Станіславська має у власності шість вантажних автомобілів:
- з 2010 року — дві вантажівки Mercedes-Benz 308 CDI 2001 року випуску за 203 тисячі 26 гривень та 208 тисяч 155 гривень;
- з 2011 року вантажний автомобіль MAN 12.185 2003 року випуску за 133 тисячі 427 гривень;
- з 2013 року Mercedes-Benz Sprinter 308 CDI 2001 за 205 тисяч 985 гривень;
- з 2014 року вантажний автомобіль Mercedes-Benz 308 CDI 2003 року випуску за 231 тисячу 202 гривні;
- з 2019 року Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI 2013 року випуску вартістю 160 тисяч гривень.
Також у 2014 році вона придбала причеп ПР-бортовий ДНІСТЕР 1-7Г 2014 року випуску за 21 тисячу 250 гривень.
З 1998 року Любов Станіславська має у власності 100 цінних паперів по 25 грн кожен. У декларації вид цих паперів зазначений як акції.
Любов Станіславська володіє часткою у 40% у статутному капіталі ТОВ "Станіславський" вартістю 4 мільйони гривень. Також задекларовані її корпоративні права на обслуговувальні кооперативи "Цирконій" (з 2009 року) та "ОБЕР-БУД" (з 2007 року). Частки та вартість не вказані.
Що задекларував голова Галицької громади Олег Кантор
Декларацію за 2023 рік Олег Кантор опублікував 21 березня 2024 року.
Як йдеться у документі, упродовж 2023 року Олег Кантор заробив у Галицькій міській раді 854 тисячі 971 гривню. Також він отримав 63 тисячі 440 гривень страхових виплат, 4 тисячі 362 гривні доходу від надання майна в оренду ТОВ "Галагро-Доба" та 62 гривні йому виплатив "Райффайзен Банк". Дружина голови Галицької громади Наталія Кантор у 2023 році отримала 80 тисяч 400 гривень зарплати на приватному підприємстві "Галицький ринок", а також — 120 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна.
Упродовж минулого року Олег Кантор зберігав готівкою 220 тисяч гривень, 11 тисяч 500 доларів та 9 тисяч 900 євро. Наталія Кантор мала 180 тисяч гривень готівки.
Олег Кантор задекларував 10 рахунків у банках, його дружина — два.
Яке майно зареєстрував Олег Кантор до 2023 року
Згідно з декларацією Олег Кантор має у Галичі таку нерухомість:
- з 2005 року земельні ділянки площами 969 м² та 1000 м²;
- з 2007 року земельну ділянку площею 1004 м²;
- з 2008 року земельні ділянки площами 1000 м², 1098 м² та 21 м²;
- з 2009 року житловий будинок площею 318,6 м²;
- з 2010 року два гаражі площами 24,1 м² та 23,6 м²;
- з 2021 року земельну ділянку площею 20899 м².
Вартість цього майна не вказана.
Також з 2021 року Олег Кантор має у спільній частковій власності (84%) разом із Михайлом Кантором (16%) нежитлове приміщення у Галичі площею 1272,3 м². Скільки воно коштує — невідомо.
Дружина очільника Галицької громади Наталія Кантор має в Галичі з 2008 року земельні ділянки площами 1000 м² та 21 м², з 2009 року — гараж площею 24,5 м², з 2012 року — земельну ділянку площею 542 м². Вартість цієї нерухомості у декларації не вказана.
Також з 2006 року Наталія Кантор має у спільній частковій власності (67%) з Назарієм Кантором (33%) квартиру в Галичі площею 59,8 м². У 2006 році вона коштувала 19 тисяч 435 гривень.
Син Олега Кантора Арсен Кантор з 2022 року має у Галичі квартиру площею 35,2 м², яка на той час коштувала 337 тисяч 148 гривень, земельні ділянки по 10 тисяч м² вартістю по дві тисячі гривень.
З 1998 року Олег Кантор має автомобіль Ford Sierra 1985 року випуску, з 1999 року — причіп Турист 1998 року випуску, у 2009 — автокран МАЗ 5334 КС-3577, рік випуску — 1984. Ціна цього транспорту не вказана.
У 2019 році Олег Кантор купив автомобілі Volkswagen Caravelle 2011 року випуску за 204 тисячі 182 гривні та Mercedes-Benz E 220 CDI 2001 року випуску за 36 тисяч 867 гривень. Наталія Кантор з 2004 року має автомобіль ВАЗ 2106, рік випуску — 1988. Скільки він вартує — не вказано.
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