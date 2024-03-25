Голови Коломийської та Галицької громад Богдан Станіславський та Олег Кантор на сайті НАЗК опублікували свої декларації за 2023 рік.

Скільки вони заробили упродовж року, які заощадження мали, а також яким майном володіють, читайте у матеріалі Суспільного.

Що задекларував голова Коломийської громади Богдан Станіславський у 2023 році

Декларацію за 2023 рік Богдан Станіславський подав 25 березня 2024 року.

Голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Facebook/Богдан Станіславський

Згідно з документом упродовж 2023 голова Коломийської громади заробив 524 тисячі 557 гривень. Окрім того, 15 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна він отримав від товариства "Авто-ДКП" та 2 тисячі 900 гривень — від первинної профспілкової організації працівників Коломийського міськвиконкому. Його дружина Любов Станіславська за 2023 рік отримала 5 мільйонів 592 тисячі 629 гривень доходу від заняття підприємницькою діяльністю.

Упродовж 2023 року Богдан Станіславський зберігав готівкою 80 тисяч гривень та 25 тисяч доларів. Також 20 тисяч доларів він тримав у JPMorgan Chase Bank та п'ять тисяч доларів — в Ukrainian National Federal Credit Union. Обидва банки розташовані у Нью-Йорку (США). Дочка голови Коломийської громади Злата Станіславська зберігала п'ять тисяч доларів у JPMorgan Chase Bank. Дружина Богдана Станіславського тримала готівкою 97 тисяч доларів.

Голова Коломийської громади вказав у декларації чотири власні рахунки в банках, два — дружини та один — дочки.

Також під кінець 2023 року Любов Станіславська мала 422 тисячі 222 гривні кредиту.

Яке майно зареєстрував Богдан Станіславський до 2023 року

З 2006 року Станіславський має земельну ділянку в селищі Обертин Івано-Франківського району площею 785 м². З 2011 року — земельну ділянку площею 9329 м² у цьому ж населеному пункті. Вартість ділянок в декларації не зазначив.

З 2013 року у власності Богдана Станіславського — квартира у Туреччині площею 104 м². У 2013 році вона коштувала 720 тисяч гривень. З 2019 року Богдан Станіславський має нежитлове приміщення — компресорну у селі Загайпіль Підгайчиківської громади площею 831,5 м². Скільки вона коштує — невідомо. З 2002 року голова громади має право користування будинком у Коломиї площею 182 м². Власницею житла є його дружина. Також Любов Станіславська з 2015 року має підвал у Коломиї площею 294,9 м². Вартість цього майна у декларації не вказана.

З 2008 року Богдан Станіславський має два вантажні автомобілі:

Scania A4X2HNA 2008 року випуску;

Mercedes-Benz 609 1992 року випуску.

Того ж року Богдан Станіславський придбав причеп-платформу ПР EKWORS 39T3А 1990 року випуску та причеп ШЗК 06 Турист 1998 року випуску. Вартість цього транспорту не вказана.

Любов Станіславська має у власності шість вантажних автомобілів:

з 2010 року — дві вантажівки Mercedes-Benz 308 CDI 2001 року випуску за 203 тисячі 26 гривень та 208 тисяч 155 гривень;

з 2011 року вантажний автомобіль MAN 12.185 2003 року випуску за 133 тисячі 427 гривень;

з 2013 року Mercedes-Benz Sprinter 308 CDI 2001 за 205 тисяч 985 гривень;

з 2014 року вантажний автомобіль Mercedes-Benz 308 CDI 2003 року випуску за 231 тисячу 202 гривні;

з 2019 року Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI 2013 року випуску вартістю 160 тисяч гривень.

Також у 2014 році вона придбала причеп ПР-бортовий ДНІСТЕР 1-7Г 2014 року випуску за 21 тисячу 250 гривень.

З 1998 року Любов Станіславська має у власності 100 цінних паперів по 25 грн кожен. У декларації вид цих паперів зазначений як акції.

Любов Станіславська володіє часткою у 40% у статутному капіталі ТОВ "Станіславський" вартістю 4 мільйони гривень. Також задекларовані її корпоративні права на обслуговувальні кооперативи "Цирконій" (з 2009 року) та "ОБЕР-БУД" (з 2007 року). Частки та вартість не вказані.

Що задекларував голова Галицької громади Олег Кантор

Декларацію за 2023 рік Олег Кантор опублікував 21 березня 2024 року.

Голова Галицької громади Олег Кантор. Суспільне Івано-Франківськ

Як йдеться у документі, упродовж 2023 року Олег Кантор заробив у Галицькій міській раді 854 тисячі 971 гривню. Також він отримав 63 тисячі 440 гривень страхових виплат, 4 тисячі 362 гривні доходу від надання майна в оренду ТОВ "Галагро-Доба" та 62 гривні йому виплатив "Райффайзен Банк". Дружина голови Галицької громади Наталія Кантор у 2023 році отримала 80 тисяч 400 гривень зарплати на приватному підприємстві "Галицький ринок", а також — 120 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна.

Упродовж минулого року Олег Кантор зберігав готівкою 220 тисяч гривень, 11 тисяч 500 доларів та 9 тисяч 900 євро. Наталія Кантор мала 180 тисяч гривень готівки.

Олег Кантор задекларував 10 рахунків у банках, його дружина — два.

Яке майно зареєстрував Олег Кантор до 2023 року

Згідно з декларацією Олег Кантор має у Галичі таку нерухомість:

з 2005 року земельні ділянки площами 969 м² та 1000 м²;

з 2007 року земельну ділянку площею 1004 м²;

з 2008 року земельні ділянки площами 1000 м², 1098 м² та 21 м²;

з 2009 року житловий будинок площею 318,6 м²;

з 2010 року два гаражі площами 24,1 м² та 23,6 м²;

з 2021 року земельну ділянку площею 20899 м².

Вартість цього майна не вказана.

Також з 2021 року Олег Кантор має у спільній частковій власності (84%) разом із Михайлом Кантором (16%) нежитлове приміщення у Галичі площею 1272,3 м². Скільки воно коштує — невідомо.

Дружина очільника Галицької громади Наталія Кантор має в Галичі з 2008 року земельні ділянки площами 1000 м² та 21 м², з 2009 року — гараж площею 24,5 м², з 2012 року — земельну ділянку площею 542 м². Вартість цієї нерухомості у декларації не вказана.

Також з 2006 року Наталія Кантор має у спільній частковій власності (67%) з Назарієм Кантором (33%) квартиру в Галичі площею 59,8 м². У 2006 році вона коштувала 19 тисяч 435 гривень.

Син Олега Кантора Арсен Кантор з 2022 року має у Галичі квартиру площею 35,2 м², яка на той час коштувала 337 тисяч 148 гривень, земельні ділянки по 10 тисяч м² вартістю по дві тисячі гривень.

З 1998 року Олег Кантор має автомобіль Ford Sierra 1985 року випуску, з 1999 року — причіп Турист 1998 року випуску, у 2009 — автокран МАЗ 5334 КС-3577, рік випуску — 1984. Ціна цього транспорту не вказана.

У 2019 році Олег Кантор купив автомобілі Volkswagen Caravelle 2011 року випуску за 204 тисячі 182 гривні та Mercedes-Benz E 220 CDI 2001 року випуску за 36 тисяч 867 гривень. Наталія Кантор з 2004 року має автомобіль ВАЗ 2106, рік випуску — 1988. Скільки він вартує — не вказано.

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