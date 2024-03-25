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"Це потрібно для зниження смертності немовлят". У Кропивницькому лікарі вдосконалювали навички реанімації новонароджених
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"Це потрібно для зниження смертності немовлят". У Кропивницькому лікарі вдосконалювали навички реанімації новонароджених

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У Кропивницькому на базі обласної лікарні провели тренінг для удосконалення навичок проведення реанімаційної та після реанімаційної допомоги новонародженим. Його учасниками стали 60 лікарів-неонатологів з п’яти областей України.

Про це розповіла Суспільному національна тренерка з первинної реанімації новонароджених Ольга Воробйова.

Тренінг організували благодійний фонд "Заради дитини" та Асоціація неонатологів України. Директор благодійного фонду Віталій Кушнір сказав, це спільний американсько-український проєкт з первинної реанімації. Такі тренінги проведуть ще у трьох регіонах України.

Зі слів президентки Асоціації неонатологів України Тетяни Знаменської, на триденний тренінг з’їхалися 60 лікарів з 33 пологових будинків Черкаської, Херсонської, Одеської, Кіровоградської та Миколаївської областей.

"Такі тренінги потрібні, щоб знизити смертність новонароджених. Статистика упродовж багатьох років в Україні тримається на позначці 6, 7 проміле позначає кількість дітей, померлих у віці до 1 року на 1000 новонароджених за один рік— це коли помирають шестеро дітей на тисячу народжених, це гарний показник для України".

Під час екстремальної ситуації лікарі мають діяти швидко і професійно. Під час таких тренінгів є можливість відпрацьовувати свої уміння та навички на практиці, сказала національна тренерка з первинної реанімації новонароджених Ольга Воробйова.

"У будь-який момент може статися екстремальна ситуація і новонароджена дитина буде потребувати якісну меддопомогу. Для того ми навчаємо наших лікарів на манекенах".

Тетяна Костюк приїхала на тренінг з Южноукраїнської лікарні на Миколаївщині.

"Нині я там один лікар педіатр, саме неонатолог, тому для мене це дуже важливий тренінг. Медицина не стоїть на місці, є оновлення протоколів, є зміни з лікування, по проведенню маніпуляцій, по часу".

У Кропивницькому у відділенні реанімації новонароджених обласної лікарні нині четверо дітей, розповіла завідувачка реанімації та інтенсивної терапії новонароджених Катерина Пизіна.

"Сюди потрапляють передчасно народжені, частіше це з терміном вагітності менше 32 тижнів. Нині у нас перебуває дитинка з терміном 24 тижні, також потрапляють і вчасно народжені, але з якоюсь перинатальною патологією, які потребують подальшої реанімаційної допомоги".

Наступний тренінг запланований у Полтаві.

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