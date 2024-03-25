Мешканців Вінниці попереджають про планові вибухи на Стрижавському родовищі гранітів, що у Вінницькому районі. Роботи проведуть 26 березня.
Як повідомили на сайті Вінницької обласної військової адміністрації, подрібнювати скельні породи будуть у проміжку часу між 8:00 та 16:00 годинами.
Щоб попередити людей про вибух, використають такі звукові сигнали:
- один довгий (тривалістю 2 хвилини) — перед початком заряджання;
- два довгих (тривалістю 2 хвилини кожен) — безпосередньо перед вибухом;
- три коротких (тривалістю по 30 секунд кожен) — пiсля завершення.
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