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Мешканців Вінниці попереджають про планові вибухи
ВИБУХРегіони

Мешканців Вінниці попереджають про планові вибухи

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Мешканців Вінниці попереджають про планові вибухи
вибух на кар'єрі. Фото: Уніан (ілюстративне)

Мешканців Вінниці попереджають про планові вибухи на Стрижавському родовищі гранітів, що у Вінницькому районі. Роботи проведуть 26 березня.

Як повідомили на сайті Вінницької обласної військової адміністрації, подрібнювати скельні породи будуть у проміжку часу між 8:00 та 16:00 годинами.

Щоб попередити людей про вибух, використають такі звукові сигнали:

  • один довгий (тривалістю 2 хвилини) — перед початком заряджання;
  • два довгих (тривалістю 2 хвилини кожен) — безпосередньо перед вибухом;
  • три коротких (тривалістю по 30 секунд кожен) — пiсля завершення.

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