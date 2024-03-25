Мешканців Вінниці попереджають про планові вибухи на Стрижавському родовищі гранітів, що у Вінницькому районі. Роботи проведуть 26 березня.

Як повідомили на сайті Вінницької обласної військової адміністрації, подрібнювати скельні породи будуть у проміжку часу між 8:00 та 16:00 годинами.

Щоб попередити людей про вибух, використають такі звукові сигнали: