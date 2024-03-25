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Раптово помер. На Івано-Франківщині попрощаються з ветераном російсько-української війни Іваном Головчаком
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Раптово помер. На Івано-Франківщині попрощаються з ветераном російсько-української війни Іваном Головчаком

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На Івано-Франківщині поховають ветерана російсько-української війни Івана Головчака
У ветерана російсько-української війни Івана Головчака зупинилося серце. Фото: Facebook/Андрій Найда

26 березня у селі Перевозець Войнилівської громади, що на Івано-Франківщині, попрощаються з ветераном війни, військовослужбовцем 102 окремої бригади Сил територіальної оборони Іваном Головчаком. У чоловіка раптово зупинилося серце.

Про це повідомив на Facebook-сторінці голова Калуської міської ради Андрій Найда.

Іван Головчак — житель села Перевозець. Чоловік боронив країну з перших днів повномасштабного вторгнення російських військових. Служив у складі 79 батальйону 102 окремої бригади.

Іван Головчак воював на Запорізькому напрямку. У квітні 2023 року боєць демобілізувався.

"23 березня 2024 року раптово перестало битися серце мужнього воїна, привітної й доброзичливої людини, доброго та турботливого сина, чоловіка, батька, дідуся, вірного побратима. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Івана Головчака", — йдеться у дописі.

25 березня о 18:00 почнеться панахида за померлим ветераном війни у селі Перевозець на вулиці Івана Франка. Поховають Івана Головчака 26 березня.

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