У Запоріжжі деяким містянам нараховують абонентську плату за централізоване гаряче водопостачання, хоча його в місті немає майже три роки.

Звідки беруться нарахування на послугу, якої вже не існує — з’ясовували кореспонденти Суспільного.

Згідно з рішенням Запорізької міської ради від 27 липня 2022 року централізоване гаряче водопостачання у Запоріжжі припинили. Однак деяким запоріжцям продовжують надходити рахунки за абонентську плату.

Ці суми — заборгованість з періоду, коли водопостачання ще відбувалося, пояснює директорка зі збуту “Міських теплових мереж” Анна Юдіна:

"Абонплата за гарячу воду — це може бути тільки заборгованість. У першому стовпчику платіжки вказана заборгованість на початок періоду, у останньому — на кінець періоду. Нараховано — посередині. У тих, у кого немає заборгованості, цієї строки взагалі немає в рахунку".

Анна Юдіна. Фото: Суспільне Запоріжжя

Анна Юдіна наголошує, щоб не отримувати нарахування, треба просто сплатити заборгованість:

"Один раз її сплачують і більше її не буде. Тобто вони заборгованість сплачують — і все. Більше вони в рахунку не побачать ні цю строку, ні заборгованість".

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