НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Абонплата за централізоване гаряче водопостачання в Запоріжжі: чому деякі містяни ще отримують нарахування
ВодаРегіони

Абонплата за централізоване гаряче водопостачання в Запоріжжі: чому деякі містяни ще отримують нарахування

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Чому отримують абонплату за воду
Кран, з якого подається вода. Фото: УНІАН

У Запоріжжі деяким містянам нараховують абонентську плату за централізоване гаряче водопостачання, хоча його в місті немає майже три роки.

Звідки беруться нарахування на послугу, якої вже не існує — з’ясовували кореспонденти Суспільного.

Згідно з рішенням Запорізької міської ради від 27 липня 2022 року централізоване гаряче водопостачання у Запоріжжі припинили. Однак деяким запоріжцям продовжують надходити рахунки за абонентську плату.

Ці суми — заборгованість з періоду, коли водопостачання ще відбувалося, пояснює директорка зі збуту “Міських теплових мереж” Анна Юдіна:

"Абонплата за гарячу воду — це може бути тільки заборгованість. У першому стовпчику платіжки вказана заборгованість на початок періоду, у останньому — на кінець періоду. Нараховано — посередині. У тих, у кого немає заборгованості, цієї строки взагалі немає в рахунку".
Абонентська плата на централізоване гаряче водопостачання в Запоріжжі: чому деякі містяни ще отримують нарахування
Анна Юдіна. Фото: Суспільне Запоріжжя

Анна Юдіна наголошує, щоб не отримувати нарахування, треба просто сплатити заборгованість:

"Один раз її сплачують і більше її не буде. Тобто вони заборгованість сплачують — і все. Більше вони в рахунку не побачать ні цю строку, ні заборгованість".

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Очисні споруди водоканал
Водоканали Київщини забруднюють річку Рось та її притоки — результати перевірки
Каховське водосховище, водопілля, флора
Наближаємось до піку — експерт про водопілля на Каховському водосховищі
У тимчасово окупованому Бердянську вода не відповідає санітарним нормам
У тимчасово окупованому Бердянську знизилась якість води — Галіціна
Вода, дослідження, екологія
На двох вулицях у Тисмениці на Франківщині вода у криницях не відповідає нормам. Як правильно дезінфікувати колодязі
На початок