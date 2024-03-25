Двоє — померли: на Черкащині за тиждень на ГРВІ захворіли понад сім тисяч людей

У Черкаській області за попередній тиждень, з 18 по 24 березня 2024 року, захворіли понад сім тисяч людей на ГРВІ, включно із COVID-19. Із них понад чотири тисячі — діти.

Також зафіксували дві смерті, розповів Суспільному головний санітарний лікар області Володимир Папач.

За словами медика, у Черкаській області за попередній тиждень, з 18 по 24 березня 2024 року, на ГРВІ, включно із COVID-19, захворіли 7340 людей. З них 4320 – діти до 17 років.

"Показник захворюваності на 18,5% більше, ніж тиждень тому. Найвищі показники — у Черкаському та Золотоніському районах".

Володимир Папач додав, що на коронавірус захворіли 37 людей, із них три дитини. Двоє людей померли.

"Кількість госпіталізованих збільшилась порівняно з попереднім тижнем на 11,8%".

Летальних випадків від грипу не зареєстрували.

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