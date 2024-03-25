Прокуратура Житомирщини повернула до комунальної власності Брусилівської об'єднаної територіальної громади з незаконної оренди 330 гектарів землі вартістю 72 мільйони гривень.

Про це Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, за позовом Коростишівської окружної прокуратури визнали недійсними договори оренди 330 гектарів землі та зобов'язали фермерські господарства повернути її до комунальної власності Брусилівської об'єднаної територіальної громади.

"330 гектарів землі, за рішенням Брусилівської селищної ради, у лютому 2020 року передали жителю Житомирського району. Він одноосібно набув права користування протягом 10 років трьома ділянками землі, розташованими за межами сіл Биків та Озера Брусилівської об'єднаної територіальної громади. А згодом передав угіддя в суборенду трьом фермерським господарствам, засновником та керівником яких був сам", — повідомила речниця Житомирської обласної прокуратури.

За словами Тетяни Гоші, прокурори встановили, що значний масив землі сільгосппризначення вартістю 72 мільйони гривень передали незаконно, без проведення конкурсу.

Позицію Коростишівської окружної прокуратури підтримав Господарський суд Житомирської області та зобов'язав користувачів повернути землю до комунальної власності.

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