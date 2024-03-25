На Черкащині дозволили роботу закладів харчування на годину довше: до 23 години.

Про це Суспільному повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.

Зі слів посадовця, таке рішення ухвалили спільно з підприємцями та працівниками поліції області:

"Ураховуючи звернення від підприємців і порадившись із правоохоронцями, продовжуємо роботу закладів харчування в області до 23:00. З обов’язковою умовою дотримання правил безпеки й належного реагування на загрози", — прокоментував Ігор Табурець.

Посадовець додав: у разі зміни оперативної ситуації в області – це рішення може бути переглянуте.

Комендантська година на Черкащині продовжує діяти щодня з 00:00 до 4:00.

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