НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Працюватимуть на годину довше: на Черкащині змінили час роботи закладів харчування
ЇЖАБІЗНЕСМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

Працюватимуть на годину довше: на Черкащині змінили час роботи закладів харчування

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Табурець зробив заяву
Ігор Табурець. Фото: Суспільне Черкаси

На Черкащині дозволили роботу закладів харчування на годину довше: до 23 години.

Про це Суспільному повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.

Зі слів посадовця, таке рішення ухвалили спільно з підприємцями та працівниками поліції області:

"Ураховуючи звернення від підприємців і порадившись із правоохоронцями, продовжуємо роботу закладів харчування в області до 23:00. З обов’язковою умовою дотримання правил безпеки й належного реагування на загрози", — прокоментував Ігор Табурець.

Посадовець додав: у разі зміни оперативної ситуації в області – це рішення може бути переглянуте.

Комендантська година на Черкащині продовжує діяти щодня з 00:00 до 4:00.

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
продуктовий кошик, візок з продуктами, покупки
Як купують українці — дослідження споживчих трендів
Десять учасників відвідують молодіжний фольклорний клуб у Стіні Томашпільської громади
Спілкуються зі старожилами та записують народні звичаї: як працює фольклорний клуб на Вінниччині
Єва Маньковська їсть традиційний польський суп з качиної крові
Найгірший суп світу: полька, яка проживає у Рівному, приготувала традиційну страву
Пісна їжа
Як постувати без шкоди для здоров’я: поради черкаського медика
На початок