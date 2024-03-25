У Звягелі поліцейські затримали 30-річного місцевого жителя, який, погрожуючи предметом, схожим на ніж, на очах у працівників однієї із АЗС, відібрав півтора десятки сім-карт і втік із місця події.Чоловіку оголосили про підозру.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик.

За її словами, повідомлення про вчинення розбою на автозаправній станції до поліції надійшло 23 березня. А через декілька хвилин його розшукали поліцейські.

У Звягелі затримали місцевого жителя за підозрою у пограбування АЗС, 23 березня 2024 року. Головне управління Нацполіції в Житомирській області

"На місці події працювали фахівці слідчо-оперативної групи Звягельського районного відділу поліції, які задокументували всі обставини події. Правоохоронці затримали місцевого жителя на підставі ст. 208 КПК України. За вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 ККУ", — сказала Вікторія Дубовик.

У Звягелі затримали місцевого жителя за підозрою у пограбування АЗС, 23 березня 2024 року. Головне управління Нацполіції в Житомирській області

Наразі слідчі райвідділу оголосили чоловікові про підозру у вчиненні вказаного правопорушення. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За чинним законодавством розбій, вчинений в умовах воєнного стану, карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Окрім того, оперативники кримінальної поліції з’ясували, що підозрюваний того ж дня викрав мобільний телефон із магазину, розташованого у райцентрі. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 ККУ.

Триває встановлення і цих обставин.

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