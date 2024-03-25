У Звягелі поліцейські затримали 30-річного місцевого жителя, який, погрожуючи предметом, схожим на ніж, на очах у працівників однієї із АЗС, відібрав півтора десятки сім-карт і втік із місця події.Чоловіку оголосили про підозру.
Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик.
За її словами, повідомлення про вчинення розбою на автозаправній станції до поліції надійшло 23 березня. А через декілька хвилин його розшукали поліцейські.
"На місці події працювали фахівці слідчо-оперативної групи Звягельського районного відділу поліції, які задокументували всі обставини події. Правоохоронці затримали місцевого жителя на підставі ст. 208Стаття 208. Затримання уповноваженою службовою особою КПК України. За вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187Стаття 187. Розбій ККУ", — сказала Вікторія Дубовик.
Наразі слідчі райвідділу оголосили чоловікові про підозру у вчиненні вказаного правопорушення. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
За чинним законодавством розбій, вчинений в умовах воєнного стану, карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.
Окрім того, оперативники кримінальної поліції з’ясували, що підозрюваний того ж дня викрав мобільний телефон із магазину, розташованого у райцентрі. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185Стаття 185. Крадіжка ККУ.
Триває встановлення і цих обставин.
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