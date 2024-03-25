Відзначення Благовіщення за новим календарем: пояснення полтавського митрополита

Уперше віряни Православної церкви України, які перейшли на новоюліанський календар, відзначають свято Благовіщення на два тижні раніше – 25 березня. Цього дня у церквах проводять святкове богослужіння, а також є послаблення у пості.

Згідно з євангельською оповіддю, цього дня до Діви Марії явився архангел Гавриїл, який сповістив, що вона народить Ісуса Христа. Вона могла відмовитися, але не зробила цього, розповів Суспільному митрополит Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір.

"Вона дала згоду на це. Що для неї це означало? Це означало для неї, що вона буде матір’ю одиначкою, так би мовити. Вона дала згоду на те, щоб бути матір'ю, на те, що у майбутньому вона терпітиме скорботи, поневірятиметься, вона не матиме місця проживання, вона стане свідком смерті свого сина і свідком воскресіння", — пояснив митрополит Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір.

2024-го року віряни Православної церкви України, які перейшли на новоюліанський календар, вперше відзначають свято Благовіщення 25 березня. Раніше його святкували на два тижні пізніше.

"Це свято у християнській традиції називається початком спасіння людства. Тобто початок реалізації тієї програми, яку передбачив Бог, коли він ще творив людей. Що людство «відпаде» від Бога і опиниться у такому стані, у якому ми сьогодні перебуваємо: війни, боротьба за владу, намагання володіти усім світом. Це гріховний стан людини, від якого її може порятувати лише Божа благодать, яка прийде разом з народженням Ісуса Христа", — сказав митрополит.

За словами митрополита Федора, цього дня у церкві проводять урочисте богослужіння. Також є послаблення у пості – дозволено їсти рибу.

Скільки громад ПЦУ святкують за новоюліанським календарем

На Полтавщині майже всі релігійні громади ПЦУ перейшли на богослужіння за новоюліанським календарем, розповідав раніше митрополит. За його словами, із 150 релігійних громад свята за "старим" стилем відзначають до пів десятка громад. У Полтавській області релігійні громади переходять у Православну церкву України повільно, але цей процес триває неперервно, додав він.

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