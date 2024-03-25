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На Чернігівщині оголосили підозру чиновнику з Ніжина в розтраті бюджетних коштів на 2 млн грн: що кажуть у міській раді
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На Чернігівщині оголосили підозру чиновнику з Ніжина в розтраті бюджетних коштів на 2 млн грн: що кажуть у міській раді

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Поліцейські оголосили про підозру у розтраті бюджетних грошей чиновнику з Ніжина
Поліцейські оголосили підозру чиновнику з Ніжина в розтраті бюджетних коштів на 2 млн грн. ФОТО: Чернігівська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів керівнику комунального підприємства Ніжинської міської ради. Поліцейські встановили, що чоловік закупив велику партію вимірювального обладнання за завищеними цінами. Збитки завдані місцевому бюджету склали два мільйони гривень.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Чернігівській області на своєму офіційному сайті.

В ході досудового розслідування встановили, що підозрюваний розробив схему розтрати бюджетних коштів. Упродовж 2023 року він реалізував її, використавши своє службове становище.

Спочатку керівник підприємства наказав підлеглим розробити цільову програму встановлення 150 вимірювальних комплексів на об’єктах керованого ним підприємства. Згодом він домігся, що на сесії Ніжинської міської ради ухвалили цю програму та виділили відповідне фінансування з бюджету.

"Для створення видимості законних дій чиновник наказав підлеглій розмістити тендерну документацію для проведення відкритих торгів в електронній системі публічних закупівель «Prozorro». Однак тендерні вимоги були явно дискримінаційними, прописаними під одного конкретного учасника, який і переміг. Чиновнику повідомили про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 5 статті 191 Кримінального кодексу України)", — йдеться у повідомленні.
На Чернігівщині оголосили підозру чиновнику з Ніжина в розтраті бюджетних коштів на 2 млн грн: що кажуть у міській раді
Правоохоронці підозрюють керівника комунального підприємства Ніжинської міської ради у розтраті бюджетних коштів. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Як повідомляє Чернігівська обласна прокуратура на своїй Facebook-сторінці, що протягом травня-серпня 2023 року директор одного з комунальних підприємств Ніжинської міської ради уклав договір на придбання 150 лічильників холодної води з системою дистанційного збору показників загальною вартістю понад шість мільйонів гривень за значно завищеними цінами.

Як стало відомо Суспільному з власних джерел, мова йде за КП "Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства".

В Ніжинській міській раді цю ситуацію коментують так:

"Комунальне підприємство є окремою юридичною особою від виконкому. Керівника Ніжинської організації було звільнено минулого року (у 2023 році, — ред.). Він написав заяву на звільнення ще наприкінці листопада. Позиція виконкому, що справа повинна бути максимально прозорою та відкритою, як збоку правоохоронних органів, так і збоку особи, яку звинувачують", — розповів речник виконкому Ніжинської міської ради Семен Пустовіт.

Підозрюваному загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, керівнику ніжинського комунального підприємства також оголосили підозру у справі закупівлі генераторів у жовтня 2023-го. Йому інкримінують понад 4,5 мільйона збитків, завданих місцевому бюджету. Мова про директора КП "Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства" Олександра Марсова.

Як йдеться у повідомленні Нацполіції у Чернігівській області, в окремих випадках переплата за один генератор перевищувала мільйон гривень, а в прокуратурі додають, що ігноруючи більш вигідні пропозиції від постачальників, посадовець обирав фірми з міста Кам’янське, Дніпропетровської області.

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