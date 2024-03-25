На Сумщині підприємцю повідомили про підозру через привласнення бюджетних грошей

На Сумщині директорові товариства з обмеженою відповідальністю за фактом привласнення бюджетних коштів повідомили про підозру. Дії інженера з технічного нагляду кваліфіковано як службова недбалість.

Про це повідомили в прокуратурі Сумщини.

За даними слідства, у серпні 2021 року між директором ТОВ та Конотопською міською радою укладено договір щодо реконструкції парку культури і відпочинку в Конотопі. Директор ТОВ, за версією прокуратури, склав неправдиві акти виконаних робіт, які передав замовнику.

На підставі зазначених офіційних документів на рахунок товариства замовник оплатив 2,8 млн грн. Згідно з висновком експертизи, вартість фактично виконаних товариством робіт завищена на 362 тис. грн.

Разом із директором ТОВ відповідатиме також і підприємець, який здійснював технічний нагляд на об’єкті. Належним чином не перевіривши відповідність обсягів фактично виконаних робіт під час реконструкції, він підписав надані директором акти виконаних робіт.

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