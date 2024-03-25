Yarımadanıñ işğali sebebinden Qırım MCdeki Havfsızlıq hızmetiniñ Bİniñ işçileri bölgede vastasız çalışamaylar, amma Ukrainanıñ devlet havfsızlığına zarar ketirgen ciayetlerni yapqan vatandaşlarnıñ qabaatını delil etkende olar elektron delillerni idare eteler, uzaqtan sorav, açıq menbalar ve suniy intellektten istihbarat usullarını qullanalar.

Qırım MCdeki UHHniñ Bİniñ nutuqçısı Svitlana Şevçuk ve UHHniñ Qırım idaresiniñ taqiqatçısı, rusiyeniñ tolu miqyaslı tecavuzı vaqtında nasıl çalışqanlarını Suspilne Qırımğa añlattılar.

"Onlayn istihbaratını keçirüv qaideleri qanunlarda qayd etildi. Ve biz bu işniñ muvafaqiyetini köremiz. Misal içün Ukraina GUQniñ 100. maddesinde qanun çıqarıcılar, "elektron deliller" ıstılasınıñ manasını añlattılar. Bizim taqiqatçılarımız ve işçilerimiz devlet hainleri, duşmannen işdeşilk yapqanlarnıñ qabaatını isbatlağanda tamam elektron delillerni qullanalar", — dep taqiqatçı añlattı.

Qırım UHHniñ işiniñ daa bir hususiyeti — şaatlarnı qıdıruv ve sorav. Şu anda Qırımda işğal akimiyetiniñ cinayetleriniñ şaatları, Kreml quvetçileriniñ "nezareti" astında bulunalar, ve olarnıñ ukrain uquq qorçalayıcı organlarınıñ er bir işdeşligi, olarnıñ ayatı ve azatlığını tekülege uğrata bile.

"İşğal rejiminiñ basımı ve qorqutmalarına baqmadan tecavuzcılarğa qarşı şaatlıq etmege azır olğan cesür adamlar bar. Bu ceryannı azamiy tarzda telükeli ve semereli etmege yardım olğan uzaqtan sorav usullarınıñ bir sistemamız bar", — dep bildirdi o.

Bundan ğayrı, makemeden evelki muvafaqiyetli taqiqat içün klassik olmağan iş yapmaq kerek. Şu cümleden, UHHniñ işçileri sebeplerni ögrenmek içün açıq menbalardan istihbarat (OSINT) ve suniy intellekt usullarını qullanalar.

Umumen 2023 senesi işğal etilgen Qırımnıñ 210 sakinine şübe bildirildi, makemege ise 150 qabaatlayıcı akt yollandı.

"İdare, şöyle insanlarğa ayrıca diqqat ayıra: ant bozğan ve işğalciniñ tarafını alğan devlet hainleri; silâlı tecavuznı destek etken ve RF ordusuna yardım etken duşman yardımcıları; Qırımda işğal akimiyetinen işdeşlik yapqan insanlar", — dep taqiqatçı qayd etti.

Şübelengenler arasında — işğal etilgen Qırımda balalar ve yaşlılarnı "arbiy-vatanperver terbiyelegen" daa eki "memur" bar.

"Şu anda Qırımnıñ işğal ükümetiniñ başınıñ "muavini" olıp çalışqan ve 2024 senesiniñ soñuna qadar tecavuzcılarğa Qırımdan er 10. balanı "Yunarmiya"ğa satılmağa yardım etken Olena Romanovska aqqında laf etemiz. Ekinci insan — şu anda "Avangard" Arbiy-patanperver terbiyeleyici merkezi"ni yolbaşçılıq yapqan işğalli Qırım Yaş siyaseti eyyetiniñ "başınıñ muavini" Ani Grıgorân. Şu müessiselerde rus idmancıları yaşlarnı cenkleşmege, ateş ve diversiya-istihbarat işini yapmağa ögreteler ve talebelerni bizim devletimizge qarşı cenkke azırlaylar", — dep Qırım MCdeki UHHniñ Bİniñ işçisi haber berdi.

Bundan ğayrı, rusiyeniñ tolu miqyaslı tecavuzı vaqtında deñiz askerlerinen beraber Qırım Havfsızlıq hızmetiniñ bölügi, Herson vilâyetindeki Krınka köyü rayonında işğaliclerniñ ücüm taqımlarını yoq ete edi. Bu, Qırım UHHniñ işçileriniñ Ukraina Mudafaa quvetlerinen beraber yapqanları operatsiyalardan biridir. Şu cümleden, Kıyiv vilâyetini işğaliclerden azat ete ediler: Ğostomel, Buça ve İrpin. Olar, duşman mevamlarını istihbarat ete ediler.

"Qırım MCdeki UHHniñ Baş idaresiniñ uçaq istihbaratı taqımı, ava istihbaratınen bağlı vazifelerni yapqanda saqlanğan duşmannıñ çoq arbiy tehnikası, abadanlaştırılğan ateş mevamları ve ordusınıñ bulunğanı yerlerni tapıp ögrendiler", — dep Qırım MCdeki UHHniñ Bİniñ nutuqçısı Svitlana Şevçuk qayd etti.

Eki senedir UHHniñ Qırım uçaq istihbaratı bölügi Herson vilâyetinde vazifelerni yapa. Anda da işğalcilerniñ bulunğanları yerlerni istihbarat eteler. Ve becereler.

"Berilgen koordinatlar esasında ve top ateşiniñ idaresinen duşmannıñ silâ yedekleri, mevamları, saqlanğan yerleri, tehnikası, REB vastaları ve çoq asker mahv etildi", — dep tafsilâtlıca añlattı o.

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