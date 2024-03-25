23 березня о 15:49 правоохоронці отримали повідомлення від чоловіка про те, що він підірве багатоповерхівку на вулиці Шевченка у Львові. За даними слідства, повідомлення надійшло від 26-річного львів'янина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

Після повідомлення правоохоронці обстежили будівлю й прилеглу територію. На місці вибухонебезпечних предметів не знайшли.

За даними слідства, повідомлення надійшло від 26-річного львів’янина. Чоловік був нетверезий.

Слідчі затримали його й повідомили про підозру в завідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Санкція статті – позбавлення волі на строк від двох до шести років.