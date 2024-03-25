У чотирьох громадах на Черкащині питна вода не відповідає нормам

У чотирьох громадах на Черкащині питна вода не відповідає встановленим нормам за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками.

Йдеться про період досліджень з 18 до 23 березня, повідомив Суспільному головний державний санітарний лікар області Володимир Папач.

Фахівці відібрали та дослідили із джерел та мереж централізованого водопостачання 138 проб питної води за мікробіологічними та 100 за санітарно-хімічними показниками.

"Із відібраних проб встановленим нормам не відповідали дві за мікробіологічними показниками та чотири проби за санітарно-хімічними показниками на водопроводах Катеринопільської, чорнобаївської, Христинівської та Гельмязівської територіальних громад", — деталізував Папач.

Втім, за словами медика, ускладнень санітарно-епідемічної ситуації, спалахів інфекційних захворювань, пов’язаних із питною водою та питним водопостачанням на території області не зареєстрували.

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