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Наукова експедиція в Антарктиду, до складу якої входять двоє кропивничан, завершує свою місію
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Наукова експедиція в Антарктиду, до складу якої входять двоє кропивничан, завершує свою місію

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Сергій Салло з прапором Кропивницького в Антарктиді
Сергій Салло з прапором Кропивницького в Антарктиді. Сергій Салло

За ліком 28-ма експедиція українських вчених на станцію "Академік Вернадський", що в Антарктиді, завершує свою місію. До її складу входить кропивничанин Сергій Салло, який відповідав за роботу комп'ютерних систем та справність інтернет-зв'язку. В Антарктиду 28-ма українська експедиція поїхала 20 березня.

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Літо в Антарктиді. instagram/antarcticcenterua

Нині в Антарктиді починається зима, розповів Суспільному Сергій. Для перезмінки річних експедицій до Антарктиди прийшло українське судно "Ноосфера", на борту якого науковці 29-ї експедиції, 50 тонн вантажів та 140 кубічних метрів пального, необхідних для наступного року зимівлі. До складу учасників експедиції входять геофізики, метеорологи, біологи та представників команди життєзабезпечення: лікар, кухар, дизеліст, механік і сисадмін – всього 14 людей.

Експедиція в Антарктиду
До Антарктиди прибула чергова наукова експедиція з України. instagram/antarcticcenterua

"Ноосфера" вирушила з порту Пунта-Аренас (Чилі) до Антарктики 15 березня. Континенту судно дісталося менше ніж за тиждень. Цього разу найбурхливіша у світі протока Дрейка була прихильною до флагмана і була спокійною. "Ноосфера" повертається напочатку квітня.

Корабель біля Антарктиди
Український корабель біля берегів Антарктиди. Instagram/antarcticcenterua

В експедицію на "Академік Вернадський" Сергій Салло потрапив з п'ятої спроби – таку кількість разів він подавав заявки. Він – спеціаліст, який поєднує розробку програмного забезпечення з його обслуговуванням та експлуатацією.

"Я не перший рік катаюся на сноуборді, на байдарках, стрибаю з парашутом... Весь екстремальний "двіж", до якого руки могли дотягнутися, я спробував. Тому тут для мене все цілком логічно", – пояснив він свій вибір.

На станції Сергій оновив мережеву систему, а також започаткував вікіпедію для внутрішнього користування, в якій описує поширені проблеми й способи їхнього рішення.

У складі 28-ї української наукової експедиції в Антарктиді перебуває ще один кропивничанин – метеоролог, синоптик авіаційної метеостанції 44-річний Дмитро Кричун. Інтерв'ю з ним чекайте згодом.

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