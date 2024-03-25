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Привласнювали нерухомість та вбивали власників. На Дніпропетровщині засудили учасників злочинної організації
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Привласнювали нерухомість та вбивали власників. На Дніпропетровщині засудили учасників злочинної організації

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На Дніпропетровщині до довічного ув'язнення з конфіскацією майна засудили чотирьох учасників злочинної організації, які привласнювали нерухомість та вбивали власників житла.

Про це йдеться у пресрелізі обласної прокуратури, який отримало Суспільне

За повідомленням, діючий на той час адвокат разом зі своїми спільниками упродовж трьох років незаконно привласнювали квартири й домоволодіння у Дніпрі, Кам’янському та Дніпровському районах.

Жертвами зловмисників ставали зокрема люди похилого віку. Чоловіки стежили та збирали про них інформацію.

"Щоб змусити власників житла переписати на них нерухомість, засуджені вводили потерпілих в оману, погрожували їм фізичним насильством, залякували, викрадали і незаконно позбавляли волі", — йдеться у повідомленні.

Загалом учасники організації вбили дев'ятьох людей, аби приховати свою діяльність.

Надалі за допомогою підроблених документів нерухомість продавали. Отримані від продажу кошти розподіляли між собою.

Таким чином чоловіки заволоділи 11 об’єктами нерухомості на загальну суму вісім мільйонів гривень.

У судовому засіданні вони не визнали свою вину. Втім суд все одно визнав підозрюваних винними у злочинах за частиною 2 статті 115Умисне вбивство, частиною 3 статті 146Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене організованою групою, або таке, що спричинило тяжкі наслідки, частиною 4 статті 187Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, частиною 4 статті 189Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження, частиною 4 статті 190Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, частиною 1 статті 255Створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, частиною 2 та 3 статті 358Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів Кримінального кодексу України. Наразі вирок набрав законної сили.

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