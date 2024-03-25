На Дніпропетровщині до довічного ув'язнення з конфіскацією майна засудили чотирьох учасників злочинної організації, які привласнювали нерухомість та вбивали власників житла.

Про це йдеться у пресрелізі обласної прокуратури, який отримало Суспільне

За повідомленням, діючий на той час адвокат разом зі своїми спільниками упродовж трьох років незаконно привласнювали квартири й домоволодіння у Дніпрі, Кам’янському та Дніпровському районах.

Жертвами зловмисників ставали зокрема люди похилого віку. Чоловіки стежили та збирали про них інформацію.

"Щоб змусити власників житла переписати на них нерухомість, засуджені вводили потерпілих в оману, погрожували їм фізичним насильством, залякували, викрадали і незаконно позбавляли волі", — йдеться у повідомленні.

Загалом учасники організації вбили дев'ятьох людей, аби приховати свою діяльність.

Надалі за допомогою підроблених документів нерухомість продавали. Отримані від продажу кошти розподіляли між собою.

Таким чином чоловіки заволоділи 11 об’єктами нерухомості на загальну суму вісім мільйонів гривень.

У судовому засіданні вони не визнали свою вину. Втім суд все одно визнав підозрюваних винними у злочинах за частиною 2 статті 115, частиною 3 статті 146, частиною 4 статті 187, частиною 4 статті 189, частиною 4 статті 190, частиною 1 статті 255, частиною 2 та 3 статті 358 Кримінального кодексу України. Наразі вирок набрав законної сили.

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