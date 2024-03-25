Наталія Бєлімова — двічі переселенка з Луганщини. Нині жінка живе у Луцьку, де відкрила власну справу — виготовляє натуральні льодяники. Паралельно переселенка також навчається на психолога і допомагає іншим у громадській організації "Старт у нове життя".

Історію переселенки розповіли на сторінці обласної військової адміністрації.

Через війну двічі довелося залишити усе нажите

У 2014 році разом із чоловіком Наталія жила у Луганську, працювали на "Укрзалізниці". Декілька років подружжя прожило в окупації, виїхати на підконтрольну територію України змогли у 2019 році. Нове життя намагалися налагодити у Нікополі в Дніпропетровській області. Згодом по роботі переїхали у місто Старобільськ на Луганщині.

Жінка каже: 24 лютого 2022 року Старобільськ окупували практично одразу, але всі сподівалися, що це не на довго.

"Кілька днів потому вирішили, що потрібно виїжджати. Це було 6 березня 2022 року, вирушили в невідомість. Планували їхати власним авто після евакуаційних автобусів. Однак в той день евакуацію скасували. Тому ризикнули і поїхали "сірою зоною". Куча блокпостів... Ми так раділи, коли виїхали до "наших", я там ледь не танцювала", — пригадує переселенка.

Життя у новому місті

У Луцьку, куди переїхало подружжя, живуть далекі родичі чоловіка Наталії. Спершу, каже жінка, не могла звикнути до нового міста і обставин, у яких опинилася.

"Спершу я взагалі не розуміла, що робити далі. Було дуже складно. Ходила містом в пошуках хоч якоїсь роботи: плела сітки, допомагала розбирати гуманітарку, знайомилася з дівчатами-переселенками. Під кінець року я зрозуміла, що так більше не можна жити, треба щось робити. Прийшло розуміння, що це на довго і треба влаштовувати життя на новому місці", — розповідає Наталія Белімова.

Наприкінці зими 2023 року жінка доєдналася до недільних зустрічей для жінок-переселенок. Саме тут виникла ідея створення громадської організації "Старт у нове життя", головний напрямок діяльності якої – жіночий саморозвиток, започаткування власної справи, підвищення впевненості у собі тощо. Нині учасниці організації постійно беруть участь у різноманітних тренінгах, семінарах, навчаннях та заходах.

Переселенка Наталія Белімова. Волинська обласна військова адміністрація

Захоплення, що переросло у власну справу

Вперше спробувала виготовляти льодяники Наталія ще у Старобільську, робила букети з цукерок. Згадала про своє захоплення вже у Луцьку і вирішила перетворити це у власну справу.

"По рецепту з Ютубу зробила свої перші льодяники. І вийшло. Потім зробила ще кілька для родичів та знайомих. А вже тоді до мене звернулися з проханням виготовити 25 патріотичних цукерок на шкільний ярмарок. Так все почалося й закрутилося", – пригадує переселенка.

На початку 2023 року Наталія завершила спеціальні курси від громадської організації "Розвиток Волині", склала власний бізнес-план і почала втілювати його у життя.

Наталія Белімова. Волинська обласна військова адміністрація

Нині жінка робить цукерки на дні народження, шкільні ярмарки, для розважальних закладів та великих бізнес-компаній Луцька. Також льодяники замовляють з різних куточків країни. Окрім того, Наталія проводить майстер-класи з виготовлення цукерок для дітей та дорослих, бере участь у благодійних ярмарках.

Наталія Белімова під час одного з майстеркласів для дітей. Волинська обласна військова адміністрація

Також жінка вирішила здобути освіту психолога. Каже: хоче допомагати іншим жінкам-переселенкам.

"За цей час я зрозуміла, що як би не було складно, життя все одно налагодиться: знайдеться житло та нові друзі, можна здобути нову професію чи навіть започаткувати власну справу. Головне – не падати духом та йти уперед!", — додала Наталія Белімова.

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