На будові поблизу Тернополя загинув чоловік

На території незавершеного будівництва в селі Смиківці, що в Тернопільському районі, загинув чоловік.

Про це на сайті головного управління Нацполіції у Тернопільській області повідомила пресслужба.

Про смерть чоловіка на будові поліцейських повідомили лікарі бригади екстреної медичної допомоги. Вони виїжджали в село на виклик про падіння чоловіка з чотириметрової висоти.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що загиблий — житель Кременецького району. Він разом з товаришами приїжджали до села на підробітки. 22 березня близько 16:20 чоловік виліз на стіну, але втратив рівновагу та впав. У результаті травм загинув на місці", — йдеться у повідомленні.

Цей факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з позначкою "нещасний випадок". Триває слідство.