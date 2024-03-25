У Черкасах засудили чоловіка, який у листопаді 2022 року влаштував гармидер на АЗС: кидав пляшки з алкоголем по комп'ютерній техніці та влучив у голову працівниці.

Йдеться про жителя Чигирина, який під дією алкоголю влучив пляшкою у голову продавчині на автозаправній станції "БРСМ-Нафта" у Черкасах, розповіла Суспільному речниця обласної прокуратури Богдана Кулик.

"Прокурор у суді довів, що 52-річний чоловік у серпні минулого року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння на автозаправній станції «БРСМ-Нафта» у Черкасах бив кулаками по прилавку з товарами, брав скляні пляшки з алкоголем і кидав їх в комп’ютерну техніку. Однією з них він влучив в голову працівниці АЗС, унаслідок чого жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження та потрапила до лікарні", — деталізувала Богдана Кулик.

Наразі засуджений повністю відшкодував матеріальну шкоду потерпілим та розкаявся у вчиненому. Відтак, суд визнав чоловіка винним жителя за вчинення хуліганства та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Йдеться про ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

"Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі та стягнуто на користь потерпілої моральну шкоду у сумі сто тисяч гривень", — додала речниця.

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