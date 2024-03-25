Мешканців Великописарівської громади на Сумщині, які евакуювалися з прикордоння, везуть на захід. Кілька днів родини з дітьми жили в Охтирці, наразі вони прямують у Чернівці, де для них підготували місця постійного проживання.

Ніна Перепічай. Фото: Суспільне Суми

У родині Ніни Перепічай — п’ятеро дітей, найменшій дитині – місяць. Сім’я приїхала до Охтирки з Великописарівської громади.

Евакуація мешканців Сумщини на Західну Україну. Фото: Суспільне Суми

"Дуже багато літає в нас дронів, ховатися хтозна-як і куди. Тому ми вирішили з дітьми виїхати. Зі мною виїхали два сини, дві невістки і дітки. Вони ж наступають, і все ближче і ближче стріляють, а діти бояться. Через дітей, через онуків прийшлось виїжджати", — розповідає жінка.

Олексій Мороз. Фото: Суспільне Суми

Олексій Мороз спочатку відправив в евакуацію дружину з дітьми: "Почали летіти КАБи, дитина прокинулася уночі – сильний вибух був, вона злякалася, і вони того ж дня виїхали евакуаційним автобусом. Мені всі говорили: виїжджай. Мені так не хотілося виїжджати, але потім думаю: зараз ще дорогу переб’ють і кожного дня це може бути останній евакуаційний автобус, яким можна виїхати, і потім вже можна просто лишитись і сподіватися на одного Господа Бога, що далі буде. Ну я думаю, що потрібна діткам підтримка батьківська, думаю, виїду на тиждень, на два. Тут приїхали – дітворі дуже спокійно, вона почала відпочивати".

В Охтирці, розповідає пан Олексій, всіх розселили, забезпечили харчуванням, допомагали й місцеві жителі. Тепер переселенцям запропонували їхати далі, на них чекають на заході Україні. Група з 10 дорослих і 13 дітей вирушає до Сум з волонтерами Червоного Хреста.

Евакуація мешканців Сумщини на Західну Україну. Фото: Суспільне Суми

Після ночі у Сумах людей привезли до київського потяга.

З Києва група поїде у Чернівці, де, за словами представника військової адміністрації Юрія Каліновського, для них вже підготовлене житло безстрокового користування.

Юрій Каліновський. Фото: Суспільне Суми

"Це гуртожитки з окремими кімнатами, з окремими санітарними кімнатами, з окремими кухнями, облаштовані якраз для внутрішньо переміщених осіб, і Чернівецька область нам запропонувала такі місця. Попервах, коли ми говорили з людьми про переміщення за межі області, охочих не було, а потім день, два, три – сталося так, що людям вже повертатися до Писарівки нікуди, житло зруйноване. І добровільно люди самі зверталися до нас і погодилися на переміщення за межі Сумської області", — говорить Юрій Каліновський, начальник служби у справах дітей Сумської ОВА.

Як розповів Юрій Каліновський, переселенців забезпечили всім необхідним на перший час.

Евакуація мешканців Сумщини на Західну Україну. Фото: Суспільне Суми

"Надали продуктові пайки. Сьогодні наші партнери "Плурітон", яка приймала і надавала нам прихисток для цих людей на цю ніч, також надали свої продуктові набори, і люди поїхали з повними торбами, і з рюкзаками, і з павербанками, і з гігієнічними наборами. Міжнародна організація міграції у Києві за нашим списком видає кожній людині, і дитині, і дорослому, по 3600 гривень", — додав посадовець.

Евакуація мешканців Сумщини на Західну Україну. Фото: Суспільне Суми

За словами Юрія Каліновського, наступного разу мешканців прикордоння вивозитимуть за межі області, коли набереться група охочих.

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