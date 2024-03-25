У Домбровському кар’єрі, що поблизу Калуша на Івано-Франківщині, піднявся рівень води. Наразі ризиків для довкілля й людей немає.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Калуської громади Андрій Найда.

"Можемо стверджувати, що наразі загрози для навколишнього довкілля, життя і здоров'я наших жителів немає. Також продивилися, чи немає поривів у кар'єр зі сторони річки Сівка. Благо — не виявили", — написав Андрій Найда.

З його слів, щомісяця працівники управління з надзвичайних ситуацій моніторять рівень наповнюваності води у кар'єрі. Також цьогоріч продовжать моніторити засоленість ґрунтів та просідання землі. На це з бюджету передбачили 300 тисяч гривень та очікують приблизно до 1,5 мільйона гривень з держбюджету.

"Звичайно, найкраще вирішення щодо запобігання ймовірної надзвичайної ситуації на кар’єрі — відновлення виробництва калійних добрив. Минулого року запаси цих добрив були внесені в перелік стратегічних запасів держави. У 2024 році відбудеться аукціон на право видобутку цих надр. Відповідно, з'явиться потенційний інвестор. Така діяльність дозволить мінімізувати або ж взагалі ліквідувати загрозу екологічного характеру", — йдеться у дописі.

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