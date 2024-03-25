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У Львові затримали чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні банку
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У Львові затримали чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні банку

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Затримання чоловіка, який пограбував банк у Львові 25 березня 2024 року
Затримання чоловіка, який пограбував банк у Львові 25 березня 2024 року. Фото: патрульна поліція Львівщини/Facebook

Вранці, 25 березня, у Львові правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні банку на вулиці Володимира Великого. Підозрюваних вдалося затримати на виїзді з міста.

Про це повідомили на Facebook-сторінці патрульної поліції Львівщини.

Сьогодні, 25 березня, о 7-й годині, усі екіпажі поліцейських Львова та області отримали орієнтування про крадіжку з банку на вулиці Володимира Великого. Попередньо, двоє осіб у масках втекли з місця події на автомобілі Opel та рухалися в напрямку виїзду з міста.

"Один із екіпажів помітив втікачів на зустрічній смузі руху, розвернувся та почав переслідування. Проте, за декілька хвилин, особи покинули транспортний засіб на вулиці Городоцькій.Відпрацьовуючи зазначений район інспектори роти ТОР на вулиці П’ясецького виявили двох осіб, схожих за описом", — йдеться у повідомленні.

Чоловіки мали із собою радіостанцію, пінцети, ножі, рукавички, балаклави та засоби для відкриття. У наплічниках лежали гроші та ювелірні вироби.

Наплічник з грішми
Наплічник з грішми, який був у затриманих. Фото: патрульна поліція Львівщини/Facebook

Затримані були у військовій формі, однак, за словами правоохоронців, вони не мають жодного відношення до військових.

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