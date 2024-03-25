У Первомайському районі Миколаївської області правоохоронці викрили п’ятьох людей, яких підозрюють у торгівлі наркотиками, зброєю та боєприпасами. Група діяла як і у регіоні, так і по території України за допомогою сервісу поштових відправлень.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

За даними правоохоронців, щомісяця прибуток групи від незаконної діяльності становив понад пів мільйона гривень. Організував схему 41-річний мешканець Первомайського району, який залучив до групи ще чотирьох людей у віці від 28 до 35 років, зазначили у поліції.

Процес проведення поліцією обшуків. Фото: ГУ Національної поліції в Миколаївській області. Процес проведення поліцією обшуків. Фото: ГУ Національної поліції в Миколаївській області. Процес проведення поліцією обшуків. Фото: ГУ Національної поліції в Миколаївській області. Процес проведення поліцією обшуків. Фото: ГУ Національної поліції в Миколаївській області.

"У ході проведення низки обшуків, у тому числі і за місцями мешкання фігурантів та у їхніх автомобілях, правоохоронці виявили та вилучили понад 4,2 кілограма готового до вживання канабісу, 50 грамів амфетаміну, 120 грамів Альфа PVP, колби та пластикові місткості з невстановленими речовинами, 44 гранати Ф-1 та одна граната РДГ 5 із запалами, 48 запалів до ручних гранат (УЗРГМ), 265 набоїв різного калібру, ручні протитанкові гранатомети, рушниці, пістолети різних марок та штик ножі."

"Мобільні телефони, сім-картки, планшети, банківські картки, флеш-накопичувачі, грошові кошти в сумі понад 270 тисяч гривень, майже 4000 доларів США, понад 3600 Євро та більше 700 крон, пакувальний матеріал, вакуматор, вакумні пакети, накладні та чеки відправок, чорнові записи та інші речові докази злочинної діяльності угруповання", — йдеться в повідомленні.

Процес проведення поліцією обшуків. Фото: ГУ Національної поліції в Миколаївській області. Процес проведення поліцією обшуків. Фото: ГУ Національної поліції в Миколаївській області. Процес проведення поліцією обшуків. Фото: ГУ Національної поліції в Миколаївській області. Процес проведення поліцією обшуків. Фото: ГУ Національної поліції в Миколаївській області.

Затриманим повідомили про підозру. Санкції статей передбачають до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід для трьох підозрюваних у вигляді тримання під вартою, ще для двох — домашній арешт.

Станом на 25 березня 2024 року триває слідство щодо встановлення всіх каналів постачання наркотиків, психотропних речовин та зброї до організатора групи.

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