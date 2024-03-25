У Первомайському районі Миколаївської області правоохоронці викрили п’ятьох людей, яких підозрюють у торгівлі наркотиками, зброєю та боєприпасами. Група діяла як і у регіоні, так і по території України за допомогою сервісу поштових відправлень.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
За даними правоохоронців, щомісяця прибуток групи від незаконної діяльності становив понад пів мільйона гривень. Організував схему 41-річний мешканець Первомайського району, який залучив до групи ще чотирьох людей у віці від 28 до 35 років, зазначили у поліції.
"У ході проведення низки обшуків, у тому числі і за місцями мешкання фігурантів та у їхніх автомобілях, правоохоронці виявили та вилучили понад 4,2 кілограма готового до вживання канабісу, 50 грамів амфетаміну, 120 грамів Альфа PVP, колби та пластикові місткості з невстановленими речовинами, 44 гранати Ф-1 ручна граната дистанційної дії, призначена для ураження живої сили противника в оборонному бою. та одна граната РДГ 5 ручна димова граната, призначена для створення невеликих та короткострокових аерозольних завіс з метою маскування із запалами, 48 запалів до ручних гранат (УЗРГМ), радянський універсальний запал системи Віцені та А. А. Беднякова265 набоїв різного калібру, ручні протитанкові гранатомети, рушниці, пістолети різних марок та штик ножі."
"Мобільні телефони, сім-картки, планшети, банківські картки, флеш-накопичувачі, грошові кошти в сумі понад 270 тисяч гривень, майже 4000 доларів США, понад 3600 Євро та більше 700 крон, пакувальний матеріал, вакуматор, вакумні пакети, накладні та чеки відправок, чорнові записи та інші речові докази злочинної діяльності угруповання", — йдеться в повідомленні.
Затриманим повідомили про підозруЗа ч. 2 ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України, а саме зберігання, придбання, збут вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинені за попередньою змовою групою осіб.. Санкції статей передбачають до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав запобіжний захід для трьох підозрюваних у вигляді тримання під вартою, ще для двох — домашній арешт.
Станом на 25 березня 2024 року триває слідство щодо встановлення всіх каналів постачання наркотиків, психотропних речовин та зброї до організатора групи.