На Одещині головного інженера компанії, яка виробляє виноградні вина, обвинувачують у забрудненні земель шкідливими відходами. Обвинувальний акт стосовно посадовця правоохоронці скерували до суду.

Про це 25 березня повідомили в пресслужбі поліції Одещини.

Державно екоінпекція зафіксувала факт скидання виробничих відходів в одному з сіл Кулевчанської ОТГ. Інспектори звернулись до поліції. Там відкрили справу за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України — забруднення або псування земель та призначили низку експертиз.

За даними правоохоронців, головний інженер підприємства-виробника виноградних вин надав дозвіл на скидання відходів на сусідню з компанією земельну ділянку площею понад два гектари, що призвело до її забруднення шкідливими речовинами. Шкоду для довкілля експерти оцінили в 27 тис. грн, додали в поліції.

Посадовцю підприємства висунули обвинувачення у забрудненні земель шкідливими речовинами, справу передали до суду. За це загрожує штраф від 17 до 68 тис. грн або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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