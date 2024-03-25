Внаслідок ДТП на Закарпатті загинув 67-річний пішохід

У місті Свалява Мукачівського району ввечері 24 березня сталася смертельна ДТП. Водійка автомобіля "Lexus" допустила наїзд на 67-річного чоловіка, який переходив проїжджу частину дороги. Від отриманих травм пенсіонер помер на місці події.

Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан.

"46-річна місцева жителька керуючи автомобілем "Lexus" рухалась вулицею Головна. Жінка не врахувала дорожньої обстановки, внаслідок чого допустила наїзд на 67-річного чоловіка, який саме переходив проїжджу частину дороги. Від отриманих травм пенсіонер помер на місці", — розповіла речниця.

Водійку освідчили — за кермом вона перебувала твереза. Автомобіль перемістили на штрафмайданчик поліції, додала Ганна Дан.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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