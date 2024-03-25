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Внаслідок ДТП на Закарпатті загинув 67-річний пішохід
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Внаслідок ДТП на Закарпатті загинув 67-річний пішохід

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Внаслідок ДТП на Закарпатті загинув 67-річний пішохід
ДТП у Сваляві. Фото: Нацполіція у Закарпатській області

У місті Свалява Мукачівського району ввечері 24 березня сталася смертельна ДТП. Водійка автомобіля "Lexus" допустила наїзд на 67-річного чоловіка, який переходив проїжджу частину дороги. Від отриманих травм пенсіонер помер на місці події.

Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан.

"46-річна місцева жителька керуючи автомобілем "Lexus" рухалась вулицею Головна. Жінка не врахувала дорожньої обстановки, внаслідок чого допустила наїзд на 67-річного чоловіка, який саме переходив проїжджу частину дороги. Від отриманих травм пенсіонер помер на місці", — розповіла речниця.

Водійку освідчили — за кермом вона перебувала твереза. Автомобіль перемістили на штрафмайданчик поліції, додала Ганна Дан.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККПорушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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