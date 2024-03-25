Буде тепло: Рівненський центр з гідрометеорології дав прогноз на 26-29 березня

На Рівненщині найближчими днями переважатиме погода без істотних опадів. Температура повітря до кінця тижня підвищиться.

Прогноз на 26-29 березня дали у Facebook обласного центру з гідрометеорології.

У вівторок, 26 березня, передбачають мінливу хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці — слабкий туман. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с. Температура: вночі — від 3º морозу до 2º тепла, вдень — 7-12º тепла.

Мінливу хмарність очікують 27 березня. Без істотних опадів. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с, вдень — місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі — від 3º морозу до 2º тепла, вдень — 12-17º тепла.

У четвер, 28 березня, передбачають мінливу хмарність. Вночі — без опадів, вдень — місцями невеликий дощ. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с, вдень — місцями пориви 15-20м/с. Температура: вночі — 1-6º тепла, вдень — 12-17º тепла.

29 березня очікують хмарну погоду з проясненнями та помірний короткочасний дощ. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с, вдень — місцями пориви 15-20 м/с. Температура: вночі — 1-6º тепла, вдень — 14-19º тепла.

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