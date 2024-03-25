340 людей, пов’язаних зі збройною агресією РФ проти України, викрили працівники СБУ в Івано-Франківській області. 135 з них уже отримали вироки.

До Дня СБУ управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області прозвітувало про свою роботу від початку великої війни.

На Прикарпатті слідчі СБУ затримали 17 людей за агітацію на підтримку війни та військово-політичного керівництва РФ. Загалом СБУ викрила понад 60. Одинадцять з них засудили.

"На розгляді в суді є матеріали щодо затриманого в Івано-Франківську агента російської резидентури, який співпрацював з російськими спецслужбами, щоб коригувати повітряні удари по місту. Крім того, СБУ задокументувала на шпигунстві співробітника ФСБ, який намагався завербувати жителя Прикарпаття для збору інформації про військові об’єкти", йдеться в дописі.

Також слідчі СБУ зібрали докази державної зради 111 прибічників російської агресії, зокрема й бойовиків, яких узяли в полон Сили оборони. Вироки вже отримали 16 із них. Серед них — інформаторка, яку затримали в Покровському районі на Донеччині. Її засудили до дев’ятьох років ув’язнення.

Підозри у колабораціонізмі оголосили майже 140 людям. Вони обіймали посади в окупаційних адміністраціях, судах, освітніх закладах, брали участь в організації псевдовиборів.

"Служба зібрала беззаперечні докази вини 116 депутатів Російської думи, які голосували за захоплення нашої території. Двоє з них — це кандидати в президенти РФ Слуцький та Харитонов. Вироки за заочною процедурою вже отримали 95 російських політиків, решта — на черзі. В майбутньому це сприятиме їхньому покаранню на міжнародному рівні", — пишуть в СБУ.

За матеріалами СБУ в Івано-Франківській області засудили чотирьох людей, пов’язаних з "Українським вибором" Медведчука. За планування насильницького захоплення влади та створення паралельного псевдоуряду організатор — житель РФ — засуджений заочно на десять років ув'язнення, а його спільники — на п'ять та сім років. Вони відбувають покарання у тюрмі.

"На фінансуванні російських збройних формувань СБУ викрила дружину Медведчука та кількох менеджерів її київських компаній. До винесення вироку, за ініціативи спецслужби, арештоване майно Оксани Марченко на понад 16 млрд грн. Це — частки в кількох десятках українських підприємств енергетичної, металургійної та нафтової галузі, яхти, готелі, автомобілі та маєтки", — йдеться в дописі.

Також заочну підозру отримав ексдепутат від "Партії регіонів" Олег Царьов. Його майно на підконтрольній території та в окупованому Криму арештували до винесення вироку судом.

Окрім цього, за матеріалами СБУ в Івано-Франківській області оголосили підозру менеджменту підозрюваного в державній зраді народного депутата Нестора Шуфрича.

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