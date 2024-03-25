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Вилучили наркотики на 3 млн грн: судитимуть жителя Дніпропетровщини
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Вилучили наркотики на 3 млн грн: судитимуть жителя Дніпропетровщини

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конопля, наркотики, суд
Вилучені під час обшуку наркотичні речовини. Фото: прокуратура Дніпропетровщини

Жителя Вільногірська, що на Дніпропетровщині, обвинувачують у виготовленні та збуті наркотичних речовин.

Про це повідомляється на сайті обласної прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що чоловік вирощував майже 6 тисяч рослин конопель на земельних ділянках. Насіння закуповував у мережі Інтернет.

За допомогою саморобного пристрою він висушував "урожай" та переробляв його на наркосировину, яку в подальшому зберігав у своєму гаражі.

Під час санкціонованого обшуку у фігуранта вилучили понад 21 кг канабісу, майже 6 тисяч рослин конопель, пристрій для подрібнення наркотичної речовини, чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилученого за цінами "чорного ринку" — понад 3 млн грн.

Стосовно фігуранта до суду скеровано обвинувальний акт за частиною 3 статті 307Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чатиною 2 статті 310Посів або вирощування снотворного маку чи конопель Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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