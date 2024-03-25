Співробітники ГУ Служби безпеки в АР Крим через окупацію півострова не можуть безпосередньо працювати з регіону, але при доведенні вини громадян, які вчинили злочини, що шкодять державній безпеці України, вони керуються електронними доказами, а також використовують методи дистанційного опитування, розвідки з відкритих джерел та штучного інтелекту.

Про свою роботу під час повномасштабного російського вторгнення у коментарі Суспільне Крим розповіли речниця ГУ СБУ в АР Крим Світлана Шевчук та слідчий кримського Управління СБУ.

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"Стандарти проведення онлайн-розслідувань потребують додаткового законодавчого регулювання. І ми бачимо позитивні зрушення. Для прикладу, в статті 100 ЦПК України законодавець надає визначення терміну "електронних доказів". Саме електронним доказам керуються у своїй діяльності наші слідчі та співробітники при доведенні вини державних зрадників, колаборантів, тощо", — розповів слідчий.

Ще одна особливість роботи кримського СБУ — пошук та опитування свідків. Очевидці злочинів окупаційної влади у Криму наразі перебувають під "наглядом" кремлівських силовиків, а також будь-яка співпраця свідків з українськими правоохоронними органами несе загрозу їх життю та свободі.

"Але все ж знаходяться сміливці, які незважаючи на тиск та загрози від окупаційного режиму, готові свідчити проти загарбників. У нас є певна система методів дистанційного опитування, яка дозволяє зробити цей процес максимально безпечним та продуктивним", — зазначив він.

Крім того, для успішного дистанційного досудового розслідування необхідно мати некласичні навички роботи. Зокрема, співробітники СБУ використовують для цього методи розвідки з відкритих джерел (OSINT) та методи штучного інтелекту для встановлення обставин.

Загалом у 2023 році повідомлено про підозри 210 жителям окупованого Криму, а до суду передали 150 обвинувальних актів.

"У зоні особливого інтересу управління є наступні категорії: держзрадники, які зрадили присязі та перейшли на бік окупанта; ворожі поплічники, які підтримують збройну агресію та допомагають армії РФ; колаборанти, які співпрацюють з окупаційною владою в Криму", — зауважив слідчий.

Серед підозрюваних — ще дві "посадовиці", які займаються "військово-патріотичним вихованням" дітей та молоді в окупованому Криму.

"Йдеться про Олену Романовську, яка є наразі "заступницею" очільника окупаційного уряду Криму, і допомагала загарбникам до кінця 2024 року включити до рядів "Юнармії" кожну 10-ту дитину з Криму. Друга фігурантка — Ані Григорян, "заступниця очільника" окупаційного Комітету молодіжної політики Криму, яка наразі керує "Центром військово-патріотичного виховання "Авангард". У цих установах російські інструктори навчають молодь тактиці ведення бою, проводять вогневу та диверсійно-розвідувальну підготовку і, загалом, готують учнів до війни проти нашої держави", — поділився співробітник ГУ СБУ в АР Крим.

Крім того, під час повномасштабного російського вторгнення підрозділ кримської Служби безпеки разом з морськими піхотинцями нищили штурмові групи окупантів в районі села Кринки на Херсонщині. Це була одна з операцій, яку виконували співробітники кримської СБУ разом із Силами оборони України, у тому числі звільняли від окупації Київщину: Гостомель, Бучу та Ірпінь. Вони розвідували ворожі позиції.

"Група аеророзвідки Головного управління СБУ в АР Крим виконувала завдання з повітряної розвідки, в ході яких групою встановлено місцезнаходження значної кількості замаскованої військової техніки, облаштованих вогневих позицій противника та дислокації особового складу", — зазначила речниця ГУ СБУ в АРК Світлана Шевчук.

Кримський підрозділ аеророзвідки СБУ вже два роки виконує завдання на Херсонщині. Там теж розвідують місця скупчення окупантів. І доволі успішно.

"На підставі наданих координат та коригування артилерійського вогню нанесено вогневі ураження, які знищили склади з боєприпасами, позиції, укріплення, техніку, засоби РЕБ, а також значну кількість живої сили противника", — уточнила вона.

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