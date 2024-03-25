На Закарпатті з 25 березня розпочинається нерестова заборона на вилов риби.

Про це повідомили на сторінці Закарпатського рибоохоронного патруля у Facebook.

Заборона на вилов риби у водних об’єктах Закарпатської області триватиме:

на водосховищах — з 25 березня до 4 червня 2024 року;

у корінних водах річок — з 25 березня по 15 травня 2024 року;

у придаткових водах річок — з 25 березня по 25 червня 2024 року.

"Під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство гачковими знаряддями з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега за межами нерестовищ", — йдеться у повідомленні.

Перелік дозволених ділянок для лову риби:

на річці Тиса;

в адміністративних межах міста Рахів (від перехрестя вулиці Карпатська та вулиці Привокзальна до перехрестя вулиці Лазівська та вулиці Миру);

в адміністративних межах міста Тячів (від перехрестя вулиці Промислова та вулиці Незалежності до перехрестя вулиці Бардіївська та провулку Київського);

в адміністративних межах міста Хуст (від кінця вулиці Маркуша до кінця вулиці Вокзальна);

в околиці міста Виноградів (від готельно-розважального комплексу "Чорна Гора" до кінця вулиці Буковинська у селі Мала Копаня);

на річці Уж;

в околиці села Кам’яниця Ужгородського району (від готельно-розважального комплексу "Під замком" до автомобільного заїзду до пішохідного переходу комплексу "Скалка");

в околиці міста Ужгород (від перехрестя вулиці Ужанська та вулиці Гранітна до кінця зони відпочинку на початку с. Оріховиця);

в адміністративних межах міста Ужгород (від перехрестя вулиці Біровчака та вулиці Приладобудівна до житлового комплексу "Парус — Ріверсайд" на вулиці Гленца);

на річці Латориця;

в околиці міста Чоп;

в адміністративних межах міста Мукачево (від замку "Паланок" до кафе "Якір");

в околиці міста Свалява (від ТОВ "Форшнер Україна" до з’їзду з траси Е50 до "Дому молитви ХВЄ" у селі Сусково).

Водосховища:

Вільшанське (Теребле-Ріцьке) — з лівого берега від першого заїзду вверх по течії до початку села Мерешор;

Роман Потік (Горбок) — ділянки, що розташовані у верхній частині водосховища на північний схід від мостових переходів траси Н09.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads