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На Закарпатті розпочинається нерестова заборона на вилов риби: доки вона триватиме
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На Закарпатті розпочинається нерестова заборона на вилов риби: доки вона триватиме

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Риболовля
Риболовля. Фото: Getty Images

На Закарпатті з 25 березня розпочинається нерестова заборона на вилов риби.

Про це повідомили на сторінці Закарпатського рибоохоронного патруля у Facebook.

Заборона на вилов риби у водних об’єктах Закарпатської області триватиме:

  • на водосховищах — з 25 березня до 4 червня 2024 року;
  • у корінних водах річок — з 25 березня по 15 травня 2024 року;
  • у придаткових водах річок — з 25 березня по 25 червня 2024 року.

"Під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство гачковими знаряддями з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега за межами нерестовищ", — йдеться у повідомленні.

Перелік дозволених ділянок для лову риби:

  • на річці Тиса;
  • в адміністративних межах міста Рахів (від перехрестя вулиці Карпатська та вулиці Привокзальна до перехрестя вулиці Лазівська та вулиці Миру);
  • в адміністративних межах міста Тячів (від перехрестя вулиці Промислова та вулиці Незалежності до перехрестя вулиці Бардіївська та провулку Київського);
  • в адміністративних межах міста Хуст (від кінця вулиці Маркуша до кінця вулиці Вокзальна);
  • в околиці міста Виноградів (від готельно-розважального комплексу "Чорна Гора" до кінця вулиці Буковинська у селі Мала Копаня);
  • на річці Уж;
  • в околиці села Кам’яниця Ужгородського району (від готельно-розважального комплексу "Під замком" до автомобільного заїзду до пішохідного переходу комплексу "Скалка");
  • в околиці міста Ужгород (від перехрестя вулиці Ужанська та вулиці Гранітна до кінця зони відпочинку на початку с. Оріховиця);
  • в адміністративних межах міста Ужгород (від перехрестя вулиці Біровчака та вулиці Приладобудівна до житлового комплексу "Парус — Ріверсайд" на вулиці Гленца);
  • на річці Латориця;
  • в околиці міста Чоп;
  • в адміністративних межах міста Мукачево (від замку "Паланок" до кафе "Якір");
  • в околиці міста Свалява (від ТОВ "Форшнер Україна" до з’їзду з траси Е50 до "Дому молитви ХВЄ" у селі Сусково).

Водосховища:

  • Вільшанське (Теребле-Ріцьке) — з лівого берега від першого заїзду вверх по течії до початку села Мерешор;
  • Роман Потік (Горбок) — ділянки, що розташовані у верхній частині водосховища на північний схід від мостових переходів траси Н09.

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