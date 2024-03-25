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В Івано-Франківську водій напідпитку спричинив ДТП та наїхав на 14-річного хлопця
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В Івано-Франківську водій напідпитку спричинив ДТП та наїхав на 14-річного хлопця

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ДТП на Целевича у Франківську
ДТП у Франківську на вулиці Целевича. Фото: Христина Мирглід

В Івано-Франківську 24 березня нетверезий водій автівкою Volkswagen Golf спричинив аварію та наїхав на 14-річного пішохода. Хлопця госпіталізували в лікарню.

Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця патрульної поліції в Івано-Франківській області Христина Мриглід.

"Водій 1981 року народження, керуючи авто Volkswagen Golf, зіткнувся з автомобілем Renault. Ним керував чоловік 1979 року народження. Водій Volkswagen Golf також наїхав на пішохода — хлопчика 2010 року народження, його ушпиталили", — каже Христина Мриглід.

За її словами, поліцейські помітили, що водій автомобіля Volkswagen Golf був нетверезим. Його доставили до медичного закладу для проведення огляду. Лікар підтвердив, що кермувальник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

На водія склали адміністративні матеріали за статтями 124 КУпАП, 130 КУпАП та 126 КУпАП.

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