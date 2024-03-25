У Полтаві провели захід за участю дітей із синдромом Дауна та волонтерів

Інформаційний захід за участю дітей та волонтерів у Полтаві організували 24 березня. Його влаштували з метою розповісти молоді про синдром Дауна.

Участь у заході взяли 15 дітей із синдромом Дауна, їхні батьки та волонтери. Зустріч влаштували до Всесвітнього дня людини із синдромом Дауна, який відзначають 21 березня.

Волонтери грають із дітьми із синдромом Дауна під час заходу 24 березня 2024-го року. Фото Суспільному надала М. Остроушко

"Захід спрямований на інформування насамперед молоді про синдром Дауна. У нас долучилися волонтери медичного університету, медичного коледжу. Це першокурсники і старші курси, які вперше або не вперше працюють з нашими дітьми. Вони допомагали у проведенні розваг, майстер-класів, майстрували з дітьми, гралися з ними, проводили конкурси, розваги, танці. Це була зустріч-знайомство, спілкування та інформування. Для батьків це був певний відпочинок, було чаювання", — розповіла голова громадської організації "Полтава Даун Синдром" Марія Остроушко.

Дівчинка малює під час заходу 24 березня 2024-го року. Фото Суспільному надала М. Остроушко

Зустріч у літературно-меморіальному музеї Короленка організувала громадська організація "Полтава Даун Синдром". За словами Марії Остроушко, такі зустрічі влаштовують щороку.

Під час заходу, який організували 24 березня 2024-го року у Полтаві, волонтери та діти із синдромом Дауна проводили разом час. Фото Суспільному надала М. Остроушко

Як Всесвітній день людей із синдромом Дауна відзначають у Полтаві

З 2018-го року у Полтаві організовують акцію "Lots of socks". Вона присвячена Всесвітньому дню людей із синдромом Дауна, який відзначають 21 березня. За благодійний внесок люди можуть придбати шкарпетки, а зібрані гроші спрямовують на підтримку людей із синдромом Дауна. Окрім того, 21 березня у у соціальних мережах люди можуть публікувати фото у різнокольорових шкарпетках із хештегами: "21.03", "Lots of socks". Про це Суспільному розповідала голова громадської організації "Полтава Даун Синдром" Марія Остроушко.

За її словами, 2024-го року під час акції вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень. Їх спрямують на оренду приміщення для занять із дітьми, які мають синдром Дауна.

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