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У Полтаві провели захід за участю дітей із синдромом Дауна та волонтерів: що робили та яка мета
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У Полтаві провели захід за участю дітей із синдромом Дауна та волонтерів: що робили та яка мета

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У Полтаві волонтери разом з дітьми із синдромом Дауна малювали та гралися 24.03.2024 року
Волонтери разом із дитиною, яка має синдром Дауна, малюють під час заходу 24 березня 2024-го року. Фото надане Суспільному М. Остроушко

Інформаційний захід за участю дітей та волонтерів у Полтаві організували 24 березня. Його влаштували з метою розповісти молоді про синдром Дауна.

Участь у заході взяли 15 дітей із синдромом Дауна, їхні батьки та волонтери. Зустріч влаштували до Всесвітнього дня людини із синдромом Дауна, який відзначають 21 березня.

У Полтаві провели захід за участю дітей із синдромом Дауна та волонтерів
Волонтери грають із дітьми із синдромом Дауна під час заходу 24 березня 2024-го року. Фото Суспільному надала М. Остроушко

"Захід спрямований на інформування насамперед молоді про синдром Дауна. У нас долучилися волонтери медичного університету, медичного коледжу. Це першокурсники і старші курси, які вперше або не вперше працюють з нашими дітьми. Вони допомагали у проведенні розваг, майстер-класів, майстрували з дітьми, гралися з ними, проводили конкурси, розваги, танці. Це була зустріч-знайомство, спілкування та інформування. Для батьків це був певний відпочинок, було чаювання", — розповіла голова громадської організації "Полтава Даун Синдром" Марія Остроушко.

У Полтаві провели захід за участю дітей із синдромом Дауна та волонтерів: що робили та яка мета
Дівчинка малює під час заходу 24 березня 2024-го року. Фото Суспільному надала М. Остроушко

Зустріч у літературно-меморіальному музеї Короленка організувала громадська організація "Полтава Даун Синдром". За словами Марії Остроушко, такі зустрічі влаштовують щороку.

У Полтаві провели захід за участю дітей із синдромом Дауна та волонтерів
Під час заходу, який організували 24 березня 2024-го року у Полтаві, волонтери та діти із синдромом Дауна проводили разом час. Фото Суспільному надала М. Остроушко

Як Всесвітній день людей із синдромом Дауна відзначають у Полтаві

З 2018-го року у Полтаві організовують акцію "Lots of socks". Вона присвячена Всесвітньому дню людей із синдромом Дауна, який відзначають 21 березня. За благодійний внесок люди можуть придбати шкарпетки, а зібрані гроші спрямовують на підтримку людей із синдромом Дауна. Окрім того, 21 березня у у соціальних мережах люди можуть публікувати фото у різнокольорових шкарпетках із хештегами: "21.03", "Lots of socks". Про це Суспільному розповідала голова громадської організації "Полтава Даун Синдром" Марія Остроушко.

За її словами, 2024-го року під час акції вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень. Їх спрямують на оренду приміщення для занять із дітьми, які мають синдром Дауна.

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