Станом на 25 березня, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Кривому Розі 12 березня зросла до шести.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, вночі від отриманих поранень помер 59-річний чоловік.

"Лікарі всі ці дні боролися за його життя, оперували, зробили все можливе, але численні травми були не сумісні з життям. Вічна пам'ять… Співчуття рідним та близьким", — написав він.

Як повідомила Суспільному лікарка закладу Олена Климович, 59-річний чоловік помер від численних важких політравм. У медзакладі лікується троє поранених: один у важкому стані, двоє — у середньому.

Гендиректорка закладу Олена Климович. Фото: Суспільне Дніпро

Загалом у лікарнях перебувають семеро поранених через ракетний удар. Троє з них у тяжкому стані. Їм надають всю необхідну допомогу.

Що відомо про атаку на Кривий Ріг 12 березня

Увечері 12 березня внаслідок атаки по Кривому Рогу сталася пожежа в багатоповерхівці. Зафіксували щонайменше три влучання внаслідок ракетної атаки, зокрема пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок, повідомили в пресслужбі Криворізької міськради.

Пошуково-рятувальну операцію завершили о 22:00 12 березня. Врятовано дев`ятеро людей. Відомо про п`ятьох загиблих та 43 поранених.

Приблизно 400 квартир пошкоджені внаслідок ударів РФ по Кривому Рогу.

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