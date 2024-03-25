12 років позбавлення волі. Такий вирок оголосили у Чернігівському районному суді 25 березня у справі російського військового за жорстоке поводження з цивільними людьми під час окупації села Вікторівка Іванівської громади. Йдеться про 31-річного Орлана Доржу із Республіки Тива, військовослужбовця 55-ї окремої мотострілецької бригади. Судили його заочно.

"Запобіжний захід Доржу Орлану Мергановичу до вступу вироку в законну силу залишити без змін — тримання під вартою. Строге відбування покарання Доржу Орлана Мергановичу рахувати з моменту його фактичного затримання", - зачитала суддя Світлана Майборода.

Нагадаємо, слідство встановило, що 5 березня 2022 року до села Вікторівка Чернігівського району зайшли російські війська.

У матеріалах слідства йдеться про те, що родина разом із малолітніми дітьми, злякавшись можливого обстрілу, сховалася у погребі біля свого будинку. Близько 15-ї години троє військовослужбовців Російської Федерації зайшли на територію їхнього домогосподарства та відчинили двері льоху.

Орлан Доржу, щоб імітувати звук вибуху гранати, кинув на сходи металеву каструлю. Після цього він наказав усім виходити, інакше кине справжню гранату.

Орлан Доржу. ФОТО: Чернігівська обласна прокуратура

Озброєний автоматом Доржу обшукав кожного члена родини, вилучив телефони та змусив знову спуститися в погріб розміром 9,2 метра квадратних, замкнувши його.

"Потерпілі перебували у цілковитій темряві, без світла, в антисанітарних умовах у приміщенні погреба понад 8 годин. Лише близько 23:00 вони знайшли сокиру та прорубали у вхідних дверях отвір, і таким чином змогли відкрити навісний замок", — повідомив на попередньому засіданні прокурор Ярослав Прокопенко.

Орлана Доржу люди більше не бачили. Свідчити на судових засіданнях вони відмовилися.

На вирок може бути подана апеляція до Чернігівського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення.

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