Головні новини Рівного та області 25 березня

Новини та події Рівного та Рівненської області 25 березня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
Червоний Хрест на Рівненщині: які напрями роботи діють в області
У квітні на Рівненщині стартує місячник Червоного Хреста. Його організовують щороку для збору допомоги малозахищеним категоріям населення.
Про заплановані в рамках місячника заходи в етері Українське радіо Рівне 25 березня розповіла голова обласної організації Червоного хреста України Марія Бєлікова.
Місяць Червоного Хреста
"Місяць Червоного Хреста — це щорічний захід, спрямований на організацію допомоги найменш захищеним верствам населення. У нас є 17 місцевих організацій і вони планують свою роботу окремо. Але, в цілому, наш місяць Червоного Хреста буде проходити під слоганом, як і торік — "Ми поруч". І паралельно будемо говорити про те, що ми сильні, тому що об'єднані", — зазначила Марія Бєлікова.
З її слів, найбільша акція в рамках місячника Червоного Хреста — "Великодній кошик":
"Ми надіємось, що вона спрацює на додатковий збір гуманітарної допомоги для підтримки тих людей, які на сьогодні потребують такої допомоги".
Марія Бєлікова також пояснила, що в організації Червоного Хреста є понад десять напрямів діяльності. І розказала про основні з них.
Надання гуманітарної допомоги
Голова Червоного Хреста на Рівненщині зауважила, що першочергово допомогу надавали переселенцям, які переїжджали зі сходу України:
"Це перша, друга категорія з групою інвалідності, багатодітні родини. 208 тисяч осіб отримали допомогу на 49 мільйонів. Ми включаємо сюди іще побутову техніку, яку закупляли на шелтер в місця компактного проживання. Надали допомогу генераторами різної потужності у лікувальні, освітянські заклади, в місця критичної інфраструктури".
Які соціальні послуги надає Червоний Хрест
Це програма догляду вдома, яка не перетинається із діяльністю територіальних центрів у громадах, зазначила Марія Бєлікова.
"Люди самотньо проживають з якихось причин. Є на сьогодні багато людей літнього віку, в яких діти виїхали за кордон чи пішли в ЗСУ. Ми цих людей взяли на обслуговування. В нас є соціальні помічники — 74 людини, які у 82 населених пунктах надають таку соціальну послугу. Супровід цих людей полягає у тому, щоб принести продукти, приготувати — залежить від категорії людей".
Реабілітація
Зі слів голови обласного Червоного Хреста, цей напрям тільки починають розвивати:
"Буде працювати фізичний терапевт із асистентом. Будуть виїжджати до людей, ми будемо працювати зараз з людьми після інсульту, інфаркту і виконувати призначення щоби людина швидше адаптувалася і вела нормальний спосіб життя".
Загін швидкого реагування
Загін швидкого реагування, зі слів Марії Бєлікової, діє упродовж десяти років.
"Коли були сильні зниження температури до 15° морозу — наші загонівці чергували цілодобово у співпраці з поліцією. Знаходили когось з переохолодженням і треба було їх забрати, завести в лікарню. Швидка допомога цим не займається, тому що у неї більш важлива робота. Загін швидкого реагування в цьому напрямку працював першочергово. Зараз під час війни загін працює у тісній співпраці з ДСНС. Загін налічує до 20 навчених людей, але вони чергують у міру можливості. Люди не є сталими працівниками — це волонтери".
Відновлення родинних зв'язків
"У час війни служба возз'єднання родинних зв'язків стала дуже допоміжною ланкою у возз'єднанні родин. Зараз переважно люди звертаються, щоби розшукати чи загиблих, чи полонених, чи безвісти зниклих. У нас є лише інструктор, який приймає заяву. І ми передаємо всі персональні дані на національний комітет. Тоді вже розшукова служба працює, інформацію надають лише членам родини, які подали заяву", — зазначила голова обласної організації Червоного Хреста.
На Рівненщині для нацгвардійців організували тактичні навчання
Для військовослужбовців одного з підрозділів Нацгвардії України на Рівненщині організували навчання з тактичної медицини, стрес-тесту, штурму окопів та керуванню безпілотними літальними апаратами.
Суспільне бачило, як проходили навчання Нацгвардії України.
Йде на спад: яка ситуація із захворюваністю на Рівненщині
На Рівненщині останні три тижні спостерігають спад захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19, однак епідемпоріг все ще перевищений на 13%. У Рівному та області померли троє людей від COVID-19, хворі були нещеплені.
Про це 25 березня Суспільному повідомила завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб обласного центру контролю і профілактики хвороб Юлія Терентьєва.
За її інформацією, три летальні випадки від ускладнень COVID-19 зафіксували у Рівному та Зорянській тергромаді:
"Вони померли від двобічної пневмонії, у них лабораторно підтвердили діагноз. Пацієнти були нещеплені й мали супутні серцево-судинні захворювання".
Юлія Терентьєва додала, що в області фіксують спад захворюваності:
"Останні три тижні маємо спад захворюваності, проте він йде невеликими темпами. Наразі перевищення епідпорогу — 13%, минулого тижня було 22%. Я думаю, що наступного тижня ми досягнемо низьких рівнів інтенсивності захворюваності".
Вона повідомила, що від початку епідсезону, який розпочався у жовтні, на Рівненщині від COVID-19 померли 24 людини й одна — від грипу.
За минулі сім днів до лікарів Рівненщини звернулися 7 950 хворих на ГРВІ та грип, що на 233 випадки менше від попереднього тижня. Також зареєстрували 66 випадків COVID-19.
Де працюватиме мобільна бригада перинатального центру в квітні. Перелік сіл Рівненщини
У квітні 2024 року працюватимуть мобільні бригади обласного перинатального центру. Вони охоплять 15 сіл і селищ Дубенського і Рівненського районів. Лікарі безоплатно й анонімно обстежуватимуть жінок.
Про це 25 березня у Telegram повідомив голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш.
Фахівці безкоштовно й анонімно обстежать жінок та візьмуть необхідні проби, також —на УЗД, зазначив посадовець.
Жителі сіл матимуть змогу здати аналіз на ВІЛ/СНІД, гепатити В, С. У бригаді є терапевт, акушер-гінеколог, мамолог, медсестра, а також уролог, який надає допомогу чоловікам і жінкам.
У квітні мобільні бригади обласного перинатального центру відвідають 15 сіл і селищ: одне — у Дубенському районі, решта — у Рівненському.
Графік виїздів:
- 1 квітня – Теслугів;
- 2 квітня – Бочаниця;
- 3 квітня – Симонів;
- 4 квітня – Курозвани;
- 5, 8, 12, 15, 17, 22 квітня – Гоща;
- 9 квітня – Воскодави;
- 10 квітня – Жаврів;
- 11 квітня – Тучин;
- 18 квітня – Березівка;
- 19 квітня – Головин;
- 24 квітня – Томахів;
- 25 квітня – Бабин;
- 26 квітня – Горбаків;
- 29 квітня – Рясники;
- 30 квітня – Іллін.
"Сформувалася команда відповідальних людей": донори з Острозької громади щомісяця їздять здавати кров у Рівне
Щомісяця приблизно 20 людей з Острозької громади їздять здавати кров у Рівне. Такі донор-тури започаткували з жовтня 2022 року. Найближча поїздка запланована на 6 квітня.
Про це в етері Українське радіо. Рівне. розповіла донорка та ініціаторка донорських рейсів з Острозької громади до обласного центру Наталія Ярмолович.
Як розповіла волонтерка, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, охочих стати донорами було багато. Щодня орієнтовно по 300 людей приходили до Рівненського центру служби крові.
"Але десь через два місяці ажіотаж зник. Тоді я почала думати, як людей з Острога довозити в обласний центр. Багато в кого нема можливості й часу їхати спеціально в Рівне, щоб здати кров. Тоді член нашої команди Артем Алексеєв дав ідею, ми звернулися в місцеве управління освіти з проханням, щоб вони виділяли нам шкільний автобус для довозу людей в Рівне", — пригадала Наталія Ярмолович.
Перша поїздка донорів з Острозької громади відбулася 1 жовтня 2022 року. Спочатку, зі слів ініціаторки, людей відгукнулося мало. Але після активного розповсюдження інформації донорів стало більше. Зараз орієнтовно 20 людей з громади щомісяця долучаються до здачі крові.
"У мене сформувалася команда відповідальних людей, які здають кров регулярно. Бувають випадки, що людина хоче бути донором, але у неї є протипокази, або її кров не підходить. Наприклад, не має чіткого резусу. Тоді такі люди можуть допомагати в поширенні інформації і залучати інших до донорства", — розповіла Наталія Ярмолович.
З її слів, одна із проблем українського суспільства — відсутність культури донорства:
"Серед моїх знайомих чимало таких, хто боїться цього. Їм важко перебороти страх: хтось боїться голки, хтось — крові, хтось — стереотипів. І важко людину переконати у протилежному, доки вона сама не зрозуміє, наскільки це важливо. Що вся кров, незалежно від групи та резусу, є дорогоцінною. Що здача крові не шкодить здоров'ю".
Наталія Ярмолович зазначила, що для багатьох людей мотивація в донорстві — це зробити добро і врятувати комусь життя:
"Одна донація крові рятує три життя. Але є люди, яких окремо мотивують інші речі. Наприклад, додаткові оплачувані дні до відпустки, безкоштовна перевірка стану свого організму. Адже якщо зі станції переливання після забору працівники вам не телефонують, значить, все з кров'ю добре".
Як стати донором
На сторінці Рівненського обласного центру служби крові у Facebook інформують, що лля кроводачі донорам потрібно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код, якщо це ID-картка, то довідку про місце реєстрації.
Здавати кров не можуть молодші 18 років та люди з вагою до 50 кг.
Донація можлива не частіше, ніж через 60 днів після попередньої здачі.
Перед цим не можна вживати алкоголь, препарати сильної дії, про прийом всіх інших лікарських засобів слід повідомляти терапевту.
Напередодні радять їсти кашу без масла та молока і виключити з раціону банани, горіхи.
Де здати кров у Рівному
Здати кров Рівненському обласному центрі служби крові можна у будні з 8:00 до 12:30 та з 13:30 до 14:30, за адресою — вул. Степана Бандери, 31. Номер телефону реєстратури: 067 36 34 144.
Також центр приймає донорів кожної першої і третьої суботи місяця з 8:00 о 12:30.
Евакуація на Рівненщину: в яких умовах житимуть переселенці та які соціальні послуги отримуватимуть
Рівненщина приймає жителів східних регіонів, які проживають у зоні бойових дій. Перший евакуаційний потяг із переселенцями прибув в область, їх поселять у трьох громадах. Надалі очікується прибуття ще чотирьох евакуаційних потягів зі сходу країни. Загалом для ВПО підготували 700 місць.
"Місця поселення — це колишні садочки, колишні школи, колишні сільські ради, які вже приймали на початку війни переселенців. Нам вдалося їх облаштувати, покращити умови проживання, розділити на кімнати. Вони будуть там проживати стільки, скільки їм потрібно. Ми плануємо в кожній громаді поселити евакуйоване населення. Якщо люди самостійно приїдуть на Рівненщину, вони теж можуть розраховувати на місце тимчасового поселення. Ми очікуємо ще чотири таких евакуаційних потяги, вони будуть приїжджати кожних вісім днів", — розповіла заступниця начальника ГУ Національної соціальної сервісної служби в області Олена Очеретнюк.
За слів Олени Очеретнюк, для людей, які приїхали евакуаційним потягом передбачена одноразова виплата:
"Відомості про кожного, хто їде евакуйованим потягом формує Донецька ОВА. Ті люди, які зареєструвалися на евакуаційний потяг обов'язково усі отримають виплати, навіть, якщо були втрачені документи. Ми розуміємо, що люди виїжджають з територій, де йдуть бойові дії. Є також виплати, які виплачується після оформлення довідки ВПО".
Окрім житла, переселенців забезпечать соціальними виплатами, гуманітарною допомогою та психологічною підтримкою.
"Ми готові забезпечити усіма соціальними послугами для того, щоб допомогти інтегруватися й адаптуватися в наших громадах. В першу чергу люди потребують медичного огляду. Через декілька місяців, після адаптації, центр зайнятості допомагає працевлаштуватися. В кожній громаді є школи, якщо будуть мати бажання, обов'язково вони будуть прийняті. Наразі в декількох громадах активно запроваджуються центри життєстійкості, які мають у штаті своїх психологів. Крім того, багато громадських організацій готові приїхати в кожне місце тимчасового поселення і надати психологічну допомогу", — додала Олена Очеретнюк.
Номери контактного центру для людей, які хочуть евакуюватися на Рівненщину: 0362 400 100, 098 505 8325, 097 008 8191.
Евакуація на Рівненщину: в яких умовах житимуть переселенці та які соціальні послуги отримуватимуть
Рівненщина приймає жителів східних регіонів, які проживають у зоні бойових дій. Перший евакуаційний потяг із переселенцями прибув в область, їх поселять у трьох громадах. Надалі очікується прибуття ще чотирьох евакуаційних потягів зі сходу країни. Загалом для ВПО підготували 700 місць.
Про це 25 березня в етері "Суспільне. Студія" розповіла заступниця начальника ГУ Національної соціальної сервісної служби в області Олена Очеретнюк.
Перший евакуаційний потяг з Донеччини прибув на Рівненщину. У різних громадах області розселять 59 переселенців, з них 25 — це діти та шестеро людей з інвалідністю.
"Місця поселення — це колишні садочки, колишні школи, колишні сільські ради, які вже приймали на початку війни переселенців. Нам вдалося їх облаштувати, покращити умови проживання, розділити на кімнати. Вони будуть там проживати стільки, скільки їм потрібно", — зазначила Олена Очеретнюк.
За її даними, загалом в області підготували 700 місць для переселенців:
"Ми плануємо в кожній громаді поселити евакуйоване населення. Якщо люди самостійно приїдуть на Рівненщину, вони теж можуть розраховувати на місце тимчасового поселення. Ми очікуємо ще чотири таких евакуаційних потяги, вони будуть приїжджати кожних вісім днів".
За слів Олени Очеретнюк, для людей, які приїхали евакуаційним потягом передбачена одноразова виплата:
"Відомості про кожного, хто їде евакуйованим потягом формує Донецька ОВА. Ті люди, які зареєструвалися на евакуаційний потяг обов'язково усі отримають виплати, навіть, якщо були втрачені документи. Ми розуміємо, що люди виїжджають з територій, де йдуть бойові дії. Є також виплати, які виплачується після оформлення довідки ВПО".
Окрім житла, переселенців забезпечать соціальними виплатами, гуманітарною допомогою та психологічною підтримкою.
"Ми готові забезпечити усіма соціальними послугами для того, щоб допомогти інтегруватися й адаптуватися в наших громадах. В першу чергу люди потребують медичного огляду. Через декілька місяців, після адаптації, центр зайнятості допомагає працевлаштуватися. В кожній громаді є школи, якщо будуть мати бажання, обов'язково вони будуть прийняті. Наразі в декількох громадах активно запроваджуються центри життєстійкості, які мають у штаті своїх психологів. Крім того, багато громадських організацій готові приїхати в кожне місце тимчасового поселення і надати психологічну допомогу", — додала Олена Очеретнюк.
Номери контактного центру для людей, які хочуть евакуюватися на Рівненщину: 0362 400 100, 098 505 8325, 097 008 8191.
З початку повномасштабного вторгнення область прийняла понад 89 тисяч переселенців. Наразі проживають понад 48 тисяч ВПО, з них — 13 тисяч дітей та сім тисяч пенсіонерів.
Буде тепло: Рівненський центр з гідрометеорології дав прогноз на 26-29 березня
На Рівненщині найближчими днями переважатиме погода без істотних опадів. Температура повітря до кінця тижня підвищиться.
Прогноз на 26-29 березня дали у Facebook обласного центру з гідрометеорології.
У вівторок, 26 березня, передбачають мінливу хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці — слабкий туман. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с. Температура: вночі — від 3º морозу до 2º тепла, вдень — 7-12º тепла.
Мінливу хмарність очікують 27 березня. Без істотних опадів. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с, вдень — місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі — від 3º морозу до 2º тепла, вдень — 12-17º тепла.
У четвер, 28 березня, передбачають мінливу хмарність. Вночі — без опадів, вдень — місцями невеликий дощ. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с, вдень — місцями пориви 15-20м/с. Температура: вночі — 1-6º тепла, вдень — 12-17º тепла.
29 березня очікують хмарну погоду з проясненнями та помірний короткочасний дощ. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с, вдень — місцями пориви 15-20 м/с. Температура: вночі — 1-6º тепла, вдень — 14-19º тепла.
Повідомили про смерть Анатолія Крота та Михайла Безкоровайного з Рівненщини
Стало відомо про смерть військових з Рівненщини — Анатолія Крота із Степанської громади та Михайла Безкоровайного з Радивиліської.
Про це повідомили у Facebook громад.
Анатолій Крот
Анатолій Крот народився у 1973 році. Проживав у селі Труди Степанської громади. Військовий помер на бойовому посту.
Прощатимуться з чоловіком у вівторок, 26 березня:
- Прибуття кортежу очікують орієнтовно о 10:20, який рухатиметься за маршрутом: вул. Чорновола, Костопільська до будинку бійця в селі Труди;
- Прощання біля будинку;
- Після прощання кортеж їхатиме вул. Шевченка, вул. Ніла Хасевича до Свято-Троїцького храму;
- Після панахиди — відспівування по вул. Київська й Костопільська до Трудянського кладовища.
Михайло Безкоровайний
38-річний Михайло Безкоровайний евакуювався із родиною з Харківщини у село Підзамче Радивилівської громади.
Його призвали на службу 28 квітня 2023 року. Був командиром відділення протитанкових ракетних комплексів роти вогневої підтримки.
Солдат з початку березня вважався зниклим безвісти. Загинув 5 березня внаслідок штурмових дій росіян поблизу Павлівки, що на Донеччині.
Про час прибуття кортежу повідомлять додатково.
Оновлений прогноз погоди на 26 березня
26 березня по Рівненщині, за даними обласного центру з гідрометеорології — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці — слабкий туман. Вітер — південно-західний, 7-12м/с. Температура повітря по області: вночі — від 3° морозу до 2° тепла, вдень — 7-12° тепла; у Рівному: вночі — 0-2° морозу, вдень — 9-11° тепла.
"Сформувалася команда відповідальних людей": донори з Острозької громади щомісяця їздять здавати кров у Рівне
Щомісяця приблизно 20 людей з Острозької громади їздять здавати кров у Рівне. Такі донор-тури започаткували з жовтня 2022 року. Найближча поїздка запланована на 6 квітня. Про це в етері Українське радіо. Рівне. розповіла донорка та ініціаторка донорських рейсів з Острозької громади до обласного центру Наталія Ярмолович.
Зі слів волонтерки, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, охочих стати донорами було багато. Щодня орієнтовно по 300 людей приходили до Рівненського центру служби крові.
"Але десь через два місяці ажіотаж зник. Тоді я почала думати, як людей з Острога довозити в обласний центр. Багато в кого нема можливості й часу їхати спеціально в Рівне, щоб здати кров. Тоді член нашої команди Артем Алексеєв дав ідею, ми звернулися в місцеве управління освіти з проханням, щоб вони виділяли нам шкільний автобус для довозу людей в Рівне", — пригадала Наталія Ярмолович.
Перша поїздка донорів з Острозької громади відбулася 1 жовтня 2022 року. Спочатку, зі слів ініціаторки, людей відгукнулося мало. Але після активного розповсюдження інформації донорів стало більше. Зараз орієнтовно 20 людей з громади щомісяця долучаються до здачі крові.
"У мене сформувалася команда відповідальних людей, які здають кров регулярно. Бувають випадки, що людина хоче бути донором, але у неї є протипокази, або її кров не підходить. Наприклад, не має чіткого резусу. Тоді такі люди можуть допомагати в поширенні інформації і залучати інших до донорства", — розповіла Наталія Ярмолович.
З її слів, одна із проблем українського суспільства — відсутність культури донорства:
"Серед моїх знайомих чимало таких, хто боїться цього. Їм важко перебороти страх: хтось боїться голки, хтось — крові, хтось — стереотипів. І важко людину переконати у протилежному, доки вона сама не зрозуміє, наскільки це важливо. Що вся кров, незалежно від групи та резусу, є дорогоцінною. Що здача крові не шкодить здоров'ю".
Наталія Ярмолович зазначила, що для багатьох людей мотивація в донорстві — це зробити добро і врятувати комусь життя:
"Одна донація крові рятує три життя. Але є люди, яких окремо мотивують інші речі. Наприклад, додаткові оплачувані дні до відпустки, безкоштовна перевірка стану свого організму. Адже якщо зі станції переливання після забору працівники вам не телефонують, значить, все з кров'ю добре".