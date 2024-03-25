Смертельна ДТП на Львівщині: затримали водія вантажівки

Вчора, 24 березня, на Львівщині вантажівка зіткнулася із легковиком. Водій легковика загинув, а керманича вантажівки затримали правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 24 березня, близько 13:45, на дорозі "Київ-Чоп" у селі Хватів Золочівського району.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Renault Magnum", 61-річний житель Закарпатської області, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем "Opel Vivaro", яким керував 37-річний мешканець Рівненської області", — йдеться у повідомленні.

Водій легковика "Opel Vivaro" загинув на місці події. Його пасажир, восьмирічний хлопчик з Рівненщини, потрапив до лікарні з травмами.

Правоохоронці затримали водія "Renault Magnum". Суд обере чоловікові запобіжний захід. Триває слідство.