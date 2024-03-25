НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Смертельна ДТП на Львівщині: затримали водія вантажівки
ДТППОЛІЦІЯРегіони

Смертельна ДТП на Львівщині: затримали водія вантажівки

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ДТП поблизу села Хватів, 24 березня 2024 року
ДТП поблизу села Хватів, 24 березня 2024 року. Пресслужба поліції Львівської області

Вчора, 24 березня, на Львівщині вантажівка зіткнулася із легковиком. Водій легковика загинув, а керманича вантажівки затримали правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 24 березня, близько 13:45, на дорозі "Київ-Чоп" у селі Хватів Золочівського району.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Renault Magnum", 61-річний житель Закарпатської області, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем "Opel Vivaro", яким керував 37-річний мешканець Рівненської області", — йдеться у повідомленні.

Водій легковика "Opel Vivaro" загинув на місці події. Його пасажир, восьмирічний хлопчик з Рівненщини, потрапив до лікарні з травмами.

Правоохоронці затримали водія "Renault Magnum". Суд обере чоловікові запобіжний захід. Триває слідство.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
байкер, мотоцикл, мотоцикліст
Влетів у металеву огорожу: у Києві засудили нетверезого мотоцикліста через смертельну ДТП
Авто, яке збило пішохода на трасі у Феодосії, окупований Крим
В окупованій Феодосії чоловік збив на смерть пішохода
Автомобіль нетверезої жінки марки "Mazda" на місці ДТП, 26 березня 2024 рік
У Миколаєві поліція затримала нетверезу жінку, яка скоїла ДТП
ДТП в Тернополі
Зіткнулося чотири автівки: в Тернополі сталася ДТП за участі працівника одного з правоохоронних органів
На початок