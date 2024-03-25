Російська армія вночі 25 березня 2024 року атакувала Миколаївщину безпілотниками. Внаслідок падіння уламків збитих дронів типу "Shahed-131/136" в одному із мікрорайонів Миколаєва попередньо пошкоджено близько 25 будинків. Три житлові будинки зруйновано. Поранень зазнали одинадцять людей.

Про це у коментарі кореспондентам Суспільного повідомив голова адміністрації Центрального району Олександр Береза.

Уламки збитого безпілотника зруйнували дах будинку Олександра.

"Вночі заснув і чую, що на мене все посипалось. Я встав, бігом до баби, вона в мене лежача. Тільки пішов до неї, почав вкривати, а воно другий раз. Ось веранда вся повністю, всі двері, всі вікна повилазили, немає нічого. Там кухня, сарай лопнув, люстри", — говорить місцевий житель.

Житель Миколаєва Олександр у пошкодженому будинку, 25 березня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Єлизавета Кротик

Пошкоджень зазнав і будинок жительки одного з мікрорайонів міста Ольги. Жінка розповіла, почула два вибухи.

"Опів на першу ночі уже лягати спати, а воно перший раз як бахнуло, але не сильно, а другий раз, коли бахнуло, то вилетіло все: дверей немає, вікон немає, шиферу", — каже Ольга.

Дуже сильно злякалися, мені погано було, я сама після інфаркту, ще й цукровий діабет. Я думала, що взагалі помру, але обійшлось, пігулок наковталася і все

Жителька Миколаєва Ольга на подвір'ї, 25 березня 2024 року. Суспільне Миколаїв

У будинку місцевої жительки Євгенії вилетіли вікна, також пошкоджено дах.

"Перший чула, воно добре гахнуло, а потім вийшли на вулицю і тут біжить сусідка, і кричить, щоб тікали, бо ще один "шахед". І тоді я почула перший раз, як він гуде противно", — розповідає Євгенія.

Тільки я забігла, і ви знаєте, мені здавалось, що це все у вогні горить: у хаті, там, скрізь, у ванній. Я туди забігла і такий сильний вибух був. Хвиля. Скло посипалось. Руйнування, стеля у нас лопнула.

Жителька Миколаєва Євгенія, 25 березня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Єлизавета Кротик

Ремонтні бригади допомагають місцевим частково відновити пошкоджені будинки, розповідає заступник директора комунального підприємства "Пілот" Дмитро Смоляр. Говорить, отримали вже до 15 заявок на ремонт помешкань.

Пошкоджений будинок, 25 березня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Єлизавета Кротик

"Ми приїхали сюди трьома бригадами: будівельна, яка працює над дахами, знімає побитий шифер і буде вкладати тенти тимчасово, дві бригади працюють на зашивці вікон, ріжуть ОСБ-плити та зашивають вікна людям. Не менше 15 будинків потребуть допомоги", — зазначив Дмитро Смоляр.

Комунальники ріжуть ОСБ-плити, аби закрити вибиті вікна, 25 березня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Єлизавета Кротик

Одну літню жінку аварійно-рятувальна бригада Миколаївського Товариства Червоного Хреста евакуювала з пошкодженого будинку, розповів керівник аварійно-рятувальної служби Товариства Червоного Хреста України в Миколаївській області Аркадій Дабагян.

"Значні руйнування декількох будівель, в деяких з них повністю зруйновані дахи, в значної кількості немає вікон. Зараз головна допомога, яка вже надається Червоним Хрестом та муніципальними службами, у відновленні житла", — сказав Аркадій Дабагян.

Зрозуміло, що ті будівлі, які значно зруйновані, їх відновити ми не зможемо, але завдання забезпечити тепло в тих оселях, які ми більш менш зможемо відновити. І водночас евакуюємо тих людей, які потребують цього.

Комунальник на даху пошкодженого будинку, 25 березня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Єлизавета Кротик

Внаслідок падіння уламків дронів у житловому секторі поранень зазнали 11 людей. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Телеграм. Дев’ятьом з них надали медичну допомогу на місці, двом — у лікарні.

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