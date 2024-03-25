На Миколаївщині з 25 до 31 березня синоптики очікують помірно теплу погоду. На початку тижня вдень температура повітря сягатиме до +6...+11 градусів. Вночі становитиме до +3…+8 градусів.
Про це кореспондентам Суспільного 25 березня розповіла чергова синоптикиня Миколаївського гідрометеорологічного центру Тамара Волошина.
25 та 26 березня область буде під циклоном, пройдуть дощі.
За словами синоптикині, з 27 березня циклон покине область, дощі припиняться.
"Вдень на вихідних повітря прогріється до +15...+20 градусів тепла", — каже Тамара Волошина.
Також вона додала, що вітер протягом тижня буде південно-західний, 5-10 метрів за секунду.