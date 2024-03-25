НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Вихідні будуть по-весняному теплими": яку погоду очікувати миколаївцям протягом тижня
ПОГОДАдовкілляРегіони

"Вихідні будуть по-весняному теплими": яку погоду очікувати миколаївцям протягом тижня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Дівчина йде в дощову погоду навесні
Дівчина йде під весняним дощем. Ілюстративне фото: Getty Images

На Миколаївщині з 25 до 31 березня синоптики очікують помірно теплу погоду. На початку тижня вдень температура повітря сягатиме до +6...+11 градусів. Вночі становитиме до +3…+8 градусів.

Про це кореспондентам Суспільного 25 березня розповіла чергова синоптикиня Миколаївського гідрометеорологічного центру Тамара Волошина.

25 та 26 березня область буде під циклоном, пройдуть дощі.

За словами синоптикині, з 27 березня циклон покине область, дощі припиняться.

"Вдень на вихідних повітря прогріється до +15...+20 градусів тепла", — каже Тамара Волошина.

Також вона додала, що вітер протягом тижня буде південно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
черешня
Майже літо: наприкінці тижня на Київщині очікують до +22 тепла
атака РФ, обстріли
Поранена через обстріли, збита ракета, афера з грішми для військових. Головні новини Дніпра та області 26 березня
Прогноз погоди на Івано-Франківщині 27 березня
Якою буде погода на Івано-Франківщині 27 березня
Туман у черкаському парку
Обережно на дорогах: черкащан попереджають про туман
На початок