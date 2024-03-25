Характер пошкоджень ВДК "Ямал" носить критичний характер — ГУР

У результаті ураження Силами оборони України об’єктів Чорноморського Флоту РФ 23 березня, у тому числі великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов" в окупованому Севастополі, критично пошкоджено "Ямал" — у нього крен на правий борт.

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Про це повідомляє ГУР МО України на своєму каналі у Telegram.

"За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК "Ямал" носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті", — йдеться у повідомленні.

Додаткова інформація про втрати окупантів внаслідок атаки 23 березня у Севастополі поки що уточнюється.

Що відомо про вибухи у Севастополі 23 березня

В окупованому Севастополі ввечері 23 березня пролунало декілька потужних вибухів. Місцеві жителі нарахували 10 вибухів у місті. Окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв повідомив про роботу ППО у місті.

"За попередніми даними, збито кілька повітряних цілей. За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано повідомлення про те, що в районі вул. Щербака дитина дістала осколкове поранення. Також уламки впали в районі Індустріальної. Горить автомобіль і трава на ділянці", — зазначив він.

Також місцеві Telegram-канали публікували відео вибухів та роботи російської системи ППО.

За інформацією військово-патріотичного руху "Атеш", після ракетної атаки ввечері 23 березня, "силовики" та співробітники ФСБ РФ ходять по квартирах місцевих жителів для перевірки телефонів.

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