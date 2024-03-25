18-річного лучанина затримали за розповсюдження наркотиків

У Луцьку за підозрою у збуті наркотиків затримали 18-річного жителя обласного центру. У нього знайшли понад 100 "закладок".
Як повідомили у Нацполіції області, вдома у лучанина також виявили електронні ваги, мобільні телефони, зіппакети. Усе це вилучили й скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
За даними правоохоронців, вартість вилучених речовини — понад 100 тисяч гривень.
Наразі чоловіку оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. У разі доведення вини йому загрожує позбавленням воліПозбавлення волі — це кримінальне покарання, що являє собою примусову ізоляцію злочинця від суспільства та тримання його в спеціалізованій установі з певним режимом відбування на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Лучанину вже обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Триває слідство.
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