18-річного лучанина затримали за розповсюдження наркотиків

У Луцьку за підозрою у збуті наркотиків затримали 18-річного жителя обласного центру. У нього знайшли понад 100 "закладок".

Як повідомили у Нацполіції області, вдома у лучанина також виявили електронні ваги, мобільні телефони, зіппакети. Усе це вилучили й скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За даними правоохоронців, вартість вилучених речовини — понад 100 тисяч гривень.

Наразі чоловіку оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. У разі доведення вини йому загрожує позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Лучанину вже обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Триває слідство.

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