НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У поліції показали наслідки російського обстрілу селища Перемога на Сумщині
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У поліції показали наслідки російського обстрілу селища Перемога на Сумщині

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Наслідки російського обстрілу селища Перемога на Сумщині, 24 березня 2024 року
Наслідки російського обстрілу селища Перемога на Сумщині, 24 березня 2024 року. Фото: ГУНП в Сумській області

У Нацполіції Сумської області показали наслідки російської атаки керованими авіаційними бомбами по селищу Перемога, Білопільської громади 24 березня.

Про це Суспільному повідомили у ГУНП в Сумській області.

У селищі Перемога пошкоджено лінію електропередач, один багатоквартирний та п'ять приватних будинків, три господарчі споруди, літню кухню та гараж.

У поліції показали наслідки російського обстрілу селища Перемога на Сумщині
Наслідки російського обстрілу селища Перемога на Сумщині, 24 березня 2024 року. Фото: ГУНП в Сумській області

У коментарі Суспільному Білопільський міський голова Юрій Зарко зазначив, що РФ атакувала енергетичний об'єкт критичної інфраструктури.

У поліції показали наслідки російського обстрілу селища Перемога на Сумщині
Наслідки російського обстрілу селища Перемога на Сумщині, 24 березня 2024 року. Фото: ГУНП в Сумській області

Загалом по області пошкоджено будівлю школи та цивільну інфраструктуру.

У поліції показали наслідки російського обстрілу селища Перемога на Сумщині
Наслідки російського обстрілу селища Перемога на Сумщині, 24 березня 2024 року. Фото: ГУНП в Сумській області

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Оперативна інформація за 26 березня: ЗСУ відбили 4 атаки РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони України відбили чотири атаки на Оріхівському напрямку — Генштаб
Удари по Білопіллю вночі 25 березня, 2024 року
"Відкриваю очі – а воно на мене летить". Мешканці Білопілля про обстріл російськими військами
Дмитро Сахарук
Скільки часу знадобиться на відновлення енергетики після російських обстрілів: відповідь ДТЕК
частина ракети
У Солом'янському районі Києва вилучили бойову частину російської ракети
На початок