У поліції показали наслідки російського обстрілу селища Перемога на Сумщині

У Нацполіції Сумської області показали наслідки російської атаки керованими авіаційними бомбами по селищу Перемога, Білопільської громади 24 березня.

Про це Суспільному повідомили у ГУНП в Сумській області.

У селищі Перемога пошкоджено лінію електропередач, один багатоквартирний та п'ять приватних будинків, три господарчі споруди, літню кухню та гараж.

Наслідки російського обстрілу селища Перемога на Сумщині, 24 березня 2024 року. Фото: ГУНП в Сумській області

У коментарі Суспільному Білопільський міський голова Юрій Зарко зазначив, що РФ атакувала енергетичний об'єкт критичної інфраструктури.

Наслідки російського обстрілу селища Перемога на Сумщині, 24 березня 2024 року. Фото: ГУНП в Сумській області

Загалом по області пошкоджено будівлю школи та цивільну інфраструктуру.

Наслідки російського обстрілу селища Перемога на Сумщині, 24 березня 2024 року. Фото: ГУНП в Сумській області

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

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